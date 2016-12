Francis Turkensteen hoopt op goed resultaat bij Indoor Hartje Drenthe

Beilen | STEGEN.NET

Indoor Hartje Drenthe in Beilen begint op dinsdag 27 december met de zwaarste dressuurklassen. In de ZZ-licht komt Francis Turkensteen van de organiserende Stroomruiters aan de start.

Turkensteen is met Enieta (v. Johnson) één van de zeven deelnemers in de ZZ-licht, een rubriek die dinsdag om 13.30 begint in de manege van de Stroomruiters. De amazone heeft haar eigen dressuurstal in Hooghalen. ,,Onlangs heb ik nog een wedstrijd met Enieta gereden en daar scoorden wij 73% en daar was ik erg tevreden mee. Ik hoop dat het bij Indoor Hartje Drenthe net zo gaat.”

Paard met mogelijkheden

Volgens Turkensteen is Enieta een paard met mogelijkheden en als het enigszins kan, hoopt de amazone met Enieta door te stromen naar de ZZ Zwaar. ,,Vlak voor Indoor Hartje Drenthe ben ik nog even met vakantie, dus de voorbereiding zou wat beter kunnen, maar ik hoop toch hoog te eindigen.”

In november kwam Francis Turkensteen met Enieta in Bronneger in de ring en daar greep ze tijdens de selectiewedstrijd voor het Drents Kampioenschap de eerste plaats. Ze behaalde toen een score van 255,5 punten en was daarmee bijzonder tevreden. Vooral de drafonderdelen maakten toen indruk op de jury.

In de Z2 is bij Indoor Hartje Drenthe sprake van een sterk deelnemersveld. Laura Zwart lijkt op voorhand een grote kanshebber. De amazone uit Oosterwolde doet het traditioneel goed in Beilen.

De daaropvolgende dagen is het ook nog een drukte van belang. Woensdag 28 december doen de B- en M- combinaties hun proeven. Donderdag 29 december rijden deelnemers in de klassen L1 en L2 en deze wedstrijd is tevens de derde selectiewedstrijd voor de indoor regiokampioenschappen Drenthe. De eerste proef telt daarvoor mee. Vrijdag 30 december zijn de ponyklassen B tot en met M2 aan de beurt.