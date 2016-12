ZZ-finale Indoor Groningen prooi voor Lennard de Boer

Zuidbroek | STEGEN.NET

Voor de landelijke springruiters zit Indoor Groningen er op. Vrijdagavond waren de finales, waarbij Lennard de Boer uit De Wijk de ZZ-finale won met Ewinita (v. Ustinov). Over alle parcoursen was Renate Beuving met Berona de beste deelnemer in de ZZ.

In de ZZ-finale trad een aantal zeer goede combinaties aan. Dat bleek wel in de spannende barrage. Daarin zette Henk Frederiks de snelste tijd neer. Met Ben B won hij al het eerste parcours en nu waren ze ook prima op weg met een tijd van 32.20. De combinatie maakte wel een foutje en belandde daardoor op de vierde plaats.

Strakke rit

Lennard de Boer hield het hoofd koel. De Drentse ruiter zette met Ewinita een strakke rit neer in 32.99. Daarmee was hij de duidelijke winnaar. Tweede werd Jeanette Corbeek met Bugatti. Een knappe derde prijs was er voor Nynke de Vries en Brego R’n B.

Renate Beuving kreeg in de omloop een fout met Berona, maar de merrie was wel zodanig snel dat de combinatie nog als zevende eindigde. In de eerdere parcoursen sprong de kersverse stermerrie naar de tweede en vierde plaats.

De finale van de klasse Z kreeg met Beaudine Hollemans een afgetekende winnares. In de barrage was de amazone uit Ommelanderwijk ruimschoots de snelste met Bella Diva Rb. Chantal Regter uit Assen eindigde met Enjoy als tweede en Erik Kruizinga uit Schoonloo nam met Early Grey de derde plaats in. Kruizinga werd gehuldigd als beste deelnemer in deze klasse.

Eerder op de avond eiste Lisa Broekert de eerste prijs op in de M-finale. De amazone uit De Wijk was met Butet’s Wicked Game (v. Sarantos) flink wat sneller dan Samantha Bos met Frederiek.

Gerrit Veenstra smaakmaker

Smaakmaker in de barrage was Gerrit Veenstra, die met After Pleasure Toltien de snelste tijd zette, maar wel een foutje maakte. Veenstra was terecht super trots. ,,We hebben drie M-rubrieken gewonnen waarin steeds meer dan 50 deelnemers meededen. En dan in de barrage van de finale ook nog de snelste.”