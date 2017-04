Tolbert | STEGEN.NET

De winnaars van de finale van het ONNK zijn bekend. Jeulana (v. Etoulon VDL) was zaterdagavond in Tolbert het beste driejarige springpaard. Bij de dressuurpaarden was dat Jacky Ickx (v. Blue Horse Zack).

Na drie selecties in Bronneger, Boijl en Winschoten kwamen de finalisten zaterdagavond in de HJC-manege in Tolbert voor de jury. De driejarige Jacky Ickx (Blue Horse Zack x Lennard) van de familie Oosterhof kwam daar met 57,5 punten als beste paard naar voren. De ruin kreeg voor vijf onderdelen een 8,5, waaronder voor de draf, galop en aanleg tot dressuurpaard. De tweede plaats was voor Jewel (Desperado x Negro) van de combinatie Dollen/Kruiter met een score van 55. Deze merrie kreeg vijf keer een 8.

Bij de 4- tot en met 7-jarige dressuurpaarden won Ike-S K (Dreamboy x Painted Black) met een kleine voorsprong. Deze ruin van R. van Schaik behaalde 54,5 punten, met een 8,5 voor houding en balans en de galop. Hype RW (Charmeur x Stedinger) van de familie Tilma pakte met 53,5 punten de tweede plaats.

Springpaarden

De groep 3-jarige springpaarden werd aangevoerd door Jeulana (Etoulon VDL x Oramé) van O.W. Dolstra. Met een score van 58,5 stak deze merrie duidelijk boven de concurrentie uit. Jenette du Rouet (Balou du Rouet x Ferro) van E. Koopmans eindigde met 53,5 als tweede.

Bij de oudere springpaarden was de ONNK-titel voor Grace CFH (Eldorado van de Zeshoek x Numero Uno) van A. Beumer. Izel BB (v. Dakar VDL) van O. Bakker pakte de tweede plaats.