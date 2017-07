Veeningen | STEGEN.NET

Foutloos was hij wel, winnen deed hij niet, donderdag bij het CH De Wolden. Maar dat was ook niet belangrijk volgens Albert Zoer. In de Bork Sloopwerken Prijs, een van de kwalificatiewedstrijden voor de Grote Prijs van zondag, werd Albert Zoer zevende met de 10 jarige Gigolo (Cicero x Quickfeuer x Polydor). ,,Het ging precies volgens de planning.”

Zoer: ..Het ging niet te snel en ook niet te langzaam. Een mooie plek voor de startlijst in de Grote Prijs.” De ruiter uit Echten hoopt zondag met Gigolo hoge ogen te gooien in de Grote Prijs Gemeente De Wolden, het slotstuk van het concours in Veeningen.

Goede moed

Albert Zoer is in ieder geval vol goede moed met de 10-jarige Gigolo (Cicero x Quickfeuer x Polydor) naar het CH De Wolden gereisd en had voldoening na zijn kwalificatie op donderdagmiddag. ,,Ik heb het een tijdje rustig aan gedaan met hem, maar nu moet er weer wat meer actie komen, vandaar dat ik hem als optie heb om de Grote Prijs van zondag mee te rijden”, aldus Zoer, die pas na de kwalificaties besluit welk paard hij zondagmiddag voor het hoofdnummer gaat zadelen.

,,Gigolo is wel een paard dat zo’n Grote Prijs zou kunnen winnen. Verleden week heb ik met hem in Duitsland gelopen en daar sprong hij erg goed. Dus het zou ook hier bij CH De Wolden kunnen, maar alles moet dan wel meezitten.”

Het is inmiddels een tijdje geleden dat Zoer met de hoogste prijs uit Veeningen huiswaarts ging. Dat was in 2013 met Aba Kadabra.

Tijdens de eerste dag van het tweede gedeelte van CH De Wolden had Zoer in de ochtend in een lichtere klasse succes met een zevenjarig paard, Florian (Zirocco Blue VDL x Cardento). ,,Een prima paard, een goedgekeurde hengst die nog wel wat voorzichtig rijdt, maar je weet gewoon dat wanneer je met hem de ring in gaat, dat het wel goed komt.” Iets later reed de Drent ook een rubriek over 1.30 m. en werd hij zesde in een foutloze rit met Edorette (Clinton x Corland).

Vijf paarden

Zoer, die van 2005 tot en met 2009 met zijn toenmalige toppaard Oki Doki diverse triomfen vierde, rijdt deze dagen op het CH De Wolden vijf paarden. ,,Ik heb twee zevenjarigen mee, waaronder Edorette, die ik vanmiddag heb gereden. Daarnaast heb ik drie paarden meegenomen die eventueel de Grote Prijs kunnen rijden. Naast Gigolo is ook Dum Drum (Larino x Cavalier) een paard dat zondag zou kunnen starten”, zegt de man die op amper zeven kilometer van het CH De Wolden woont.

,,Dat is inderdaad mooi dichtbij en ook praktisch. Als er iets is, ben ik zo thuis. Ik had in februari al een uitnodiging gekregen om verleden week in Duitsland te rijden, anders had ik hier twee weken op het CH De Wolden gestaan. Het is een mooi concours met prima springbodems.”

Lang zag het er naar uit dat Stefanie Heins met de winst in de kwalificatie zou gaan strijken. De amazone uit Groningen reed met Silverado (Orlando x Voltaire) een prima rit en bleef heel lang foutloos bovenaan staan in 64.97 seconden. Maar in de slotfase ging een tweetal combinaties haar voorbij en zakte Heins naar de derde plek.

De twee eerste prijzen – vanwege het grote aantal deelnemers – gingen naar de Ier Neal Fearon die zijn rit foutloos aflegde met Cohiba VDL (Chacco-Blue x Acord I) in 63.88 en de Canadese Vanessa Manix. Zij reed met Cohiba’s Deluxe (Dinglinger x Lesotho) naar een tijd van 64.28.