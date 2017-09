Ermelo | STEGEN.NET | Hippic Projects

Als de 25e editie van de Veulenveiling Prinsjesdag één ding heeft duidelijk gemaakt, is dat er voor kwaliteit betaald wordt. De met prestatiegenen doordrenkte collectie viel uitstekend in de smaak bij het internationale koperspubliek en leverde een gemiddelde prijs van €15.523 op. Twee excellente merrieveulens spanden de kroon met €48.000 en mede daardoor werd voor het eerst de één miljoen-grens doorbroken.

,,Geweldig, van zo’n veiling als deze kan je als bestuur en organisatie van tevoren alleen maar dromen”, beaamt voorzitter Arjan van der Waaij. De intensieve inspanningen om zowel een topcollectie samen te stellen als de juiste kopers naar de veiling te krijgen, werden op deze 25e editie van Veulenveiling Prinsjesdag optimaal beloond.

,,Iedere veiling kijkt naar de gemiddelde prijs, en natuurlijk zijn wij heel gelukkig met een gemiddelde van ruim 15.500 euro. Dat is weer 1.500 euro meer dan vorig jaar. Maar wat wij nog veel belangrijker vinden is dat zowel de fokkers als de kopers met een heel tevreden gevoel naar huis gaan. En gezien het fantastische verloop van deze veiling en de vele blije gezichten, denk ik dat dat zeker het geval is.”

Investering

Wat deze veiling ook duidelijk maakte is dat kopers bereid zijn een lange termijn-investering te doen door kwaliteitsvolle merrieveulens uit rondom bewezen prestatiestammen aan te schaffen. Zo brachten Rosie van het Netehof (Nixon van ’t Meulenhof uit de bekende Qerly Chin-lijn) en Riante VDB (Cicero Z uit de Usha van ’t Roosakker-lijn) brachten beide €48.000 op en vertrekken naar Iran respectievelijk naar een Nederlandse sportstal.

,,Als veiling zijn we totaal afhankelijk van de inzenders en we hebben ons er echt voor ingezet om zulke uitzonderlijke merrieveulens in onze veiling te krijgen. Het is nu een investering voor de kopers, maar wel eentje met een goed verdienmodel. Want met zulke excellente merrieveulens loont het al snel zodra ze via bijvoorbeeld embryo-transplantatie ingezet worden voor de fokkerij. Met een beetje geluk heb je een groot deel van de investering dan al terug verdiend”, stelt Van der Waaij.

Internationaal

De 65 veulens zijn verkocht naar landen als Amerika, Frankrijk, Canada, Iran, Estland en Duitsland. Voor €46.000 vertrekt Melissus Sydney (Emerald van ’t Ruytershof x Mr.Blue) als duurste hengstveulen naar Frankrijk, voor €36.000 is Caledonian (Casall x Cassini II) verkocht naar Estland, het Di Cantero-merrieveulen Retina van de Bisschop (mv.Elvis ter Putte) leverde €30.000 op en blijft in Nederland, en met een prijs van €28.000 brachten Mona Lisa ES (Quickly de Kreisker x Cumano) en Rodéric van ’t Merelsnest (Vigo d’Arsouilles x Lord Z) ook een goede opbrengst op.

,,Voorafgaand aan de veiling hadden we een speciale jubileum-borrel, maar nu na afloop heffen we nogmaals het glas. En daarna snel het vizier gericht op morgen, de veiling van de dressuurveulens. Dat is een totaal andere veiling met een totaal ander publiek, maar we gaan ons best doen daar opnieuw zo’n feestje van te maken.”

Dressuurveulens

Ook op de tweede dag van Veulenveiling Prinsjesdag werden records gebroken. Met een gemiddelde van €12.725 werd er in de breedte uitstekend gescoord bij de dressuurveulens, waarbij Marilyn-Dine (v.Daily Diamond) met €70.000 een fantastische uitschieter was. Een verrassend aantal nieuwe kopers sloeg hun slag tijdens de 25e editie van de veiling.

De gemiddelde prijs lag bijna €1.800 hoger dan vorig jaar. Het duurste veulen bleek de spraakmakende Daily Diamond-dochter Marilyn-Dine, die voor €70.000 door familie Lemmens van RS2 Dressage is aangeschaft. Meerdere veulens werden aangekocht door familie Hartog, waaronder de Glock’s Toto Jr.-zoon Marnix B (€44.000) en Magic Mike Texel (v.Dream Boy, €26.000. Met trainer Hans Bernoski als adviseur, werden deze interessante hengstveulens aangeschaft voor hun bij de Junioren rijdende dochter Laura.

Onder de vele nieuwe kopers bevond zich ook de Amerikaan Robert Lindholm, de sponsor van de Olympische amazone Laura Graves, schafte via de telefoon drie zeer getalenteerde veulens aan. Onder hen de sterk bewegende Totilas-zoon Murano van de Moerhoek (€17.000) en de blikvanger Monet (v.Glock’s Toto Jr.).