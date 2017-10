Chantal Regter met Enjoy winnaar Grote Prijs Exloo

Exloo | STEGEN.NET

Chantal Regter won zaterdagavond de Grote Prijs van het nieuwe nationale springconcours in Exloo. De amazone uit Assen was in de barrage veruit de snelste met Enjoy. In de Z won Pim Mulder met Espoir.

Het was eerst de bedoeling om de Z en ZZ in handicap te verrijden. Maar de deelname was groot en de reacties enthousiast. Daarom besloot de organisatie om de Z en ZZ als aparte rubrieken te verrijden, met in beide rubrieken een eerste prijs van 500 euro.

In de ZZ wisten acht deelnemers de barrage van de Grote Prijs te halen. Chantal Regter was duidelijk de beste. Met Enjoy (v. Calvaro Z) bleef ze foutloos in het door Willem Schepers gebouwde parcours in een tijd van 40.91. Tessa Hoeksema pakte de tweede plaats. Zij had met haar ervaren Warandasj 41.40 seconden nodig voor een foutloze barrage. Daarna volgde als derde Anja Veldman met Djoost Again.

Pim Mulder schreef eerder op de avond de Grote Prijs klasse Z op zijn naam. In de barrage rekende hij met Espoir WV met vier tegenstanders af. Lennard de Boer eindigde met Falanita als tweede en Mareille van Geel stuurde Gerdinieke naar de derde plaats.

Pim Mulder had in het mooi aangeklede Hippisch Centrum Exloo een prima dag. Hij won niet alleen de hoofdrubriek in de klasse Z, maar schreef ook het ZZ twee fasen op zijn naam met Ecanto J. Maaike ten Berg nam de tweede plaats in met Fresco Blue.

Het nieuwe evenement in Exloo sloeg goed aan bij de deelnemers, zeker nu de inspringring flink is vergroot. Ook was er een geslaagde poging gedaan om voor meer ‘warmte’ in de hal te zorgen, met onder meer goede verlichting.