Dubbel succes voor Emmelie Scholtens bij dressuurdag Indoor Groningen

Dressuurliefhebbers kwamen volop aan hun trekken bij de start van de 55e editie van Indoor Groningen. Emmelie Scholtens domineerde in de Grand Prix. Ze won met de KWPN-hengst Broere Westpoint (v. Jazz) beide proeven.

Het publiek op de tribunes vond het prachtig om Emmelie Scholtens weer eens in actie te zien op haar Noordelijke geboortegrond. Ze vormt met Broere Westpoint een goed geoliede machine, die met veel machtsvertoon door de baan gaat. ,,Het is heel leuk om weer eventjes terug te zijn”, aldus Scholtens op Facebook.

Scholtens en Westpoint wonnen eerst al de Grand Prix met afgetekende voorsprong: 72,27%. De jury waardeerde de expressie en afdruk van de hengst.

Femke Beljon had met de merrie Zoraïda (v. Painted Black) het nakijken (66,53%). In de ’s avonds verreden kür nam Emmelie Scholtens opnieuw flink afstand van de concurrentie. Ze won deze proef met 73,208%. Femke Beljon pakte ook nu de tweede plaats.

In de lichte tour werd ook twee keer dezelfde winnares gehuldigd. Een mooie prestatie van Ilse van Cranenbroek. Met haar hengst Emerald S (v. Ampère) behaalde de Limburgse amazone in de gewone proef de winnende score van 69,65% en in de kür van liefst 76,75%. Marc-Peter Spahn stuurde de indrukwekkende, net goedgekeurde, Friese hengst Djorn van de Demrostables (omgedoopt in Elias 494) naar een mooie tweede plaats. Annemieke Vincourt werd met Diede Dieni in de gewone proef tweede.

In de ZZ-Zwaar was er dubbel succes voor Marloes Oldenhuizing, die terecht super blij was met haar optredens met O’Marado’s Boris. De amazone uit Leek stond met haar kürscore van 68,917% op eenzame hoogte. Rianne Kooistra nam met Alfresco de tweede plaats in met 62,875%.

Het bekende Z-Friezenteam Groningen verzorgde een mooi intermezzo. Het publiek klapte enthousiast mee op hun wervelende show vol glitter en glamour.