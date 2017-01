Arie de Best verrassende winnaar bij Dressuurspektakel Dalen

Dalen | STEGEN.NET

De finaledag van het Dressuurspektakel Dalen leverde verrassende uitslagen op. Arie de Best won de kür in de ZZ-licht. In de Z2 was Nicky Snijder de beste.

Daarmee werden na een pauzedag de kaarten toch duidelijk anders geschud dan tijdens de eerste proeven die in de accommodatie van Stalhouderij De Vliers werden verreden.

In de klasse Z1 won de als tweede geplaatste Puck Wilmink met Brinkhof’s Faira. Nicky Snijder kon in de klasse Z2 zijn eerste plaats behouden met Ferrari STH.

Onverwachte overwinning

In het ZZ-Licht won de als nummer vier geplaatste Arie de Best uit Pesse met Cando S. Een onverwachte overwinning voor deze combinatie die nog niet zo heel lang uitkomt in deze klasse. ,,Het was super gezellig in een leuke ambiance”, aldus Arie de Best.

Trea Mulder eindigde met Brinkhof’s EnVogue als tweede. Bij de pony’s ging de winst naar Maud de Bruijn met EQ-Champion.

De organisatie van het Dressuurspektakel Dalen mocht opnieuw de nodige complimenten in ontvangst nemen. De deelnemers waarderen de opzet en de mogelijkheid om een kür te rijden.

Naast de sportieve strijd was er ook ruimte voor show. Het avondprogramma werd afgewisseld met een aantal shownummers van Loes Corsel en Romy Vreugdenhil, Lisette Peters en haar voltigeteam, Ellen Wynia en Laura Zwart.

