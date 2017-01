Derde plaats voor Albert Zoer en Delgado bij Indoor Drachten

Drachten | STEGEN.NET

De hoofdrubriek van de vrijdag bij Indoor Drachten leverde met Robin Ingvarsson een Zweedse winnaar op. Albert Zoer werd knap derde met Delgado, achter Gerco Schröder.

In het grote deelnemersveld bleven 12 combinaties foutloos. Robin Ingvarsson was in de barrage veruit de beste. Ingvarsson had met Hansson WI 36.01 nodig in de barrage.

De tweede prijs ging naar Gerco Schröder, die met de merrie Glock´s Debalia (Numero Uno x Lupicor) 37.25 nodig had voor een foutloze barrage. Albert Zoer uit Echten sloot prima aan. Hij zette met Delgado (Verdi x Ahorn) een knappe rit neer en werd derde in een tijd van 37.85.

Sanne Thijssen was in de barrage de snelste, maar de winnares van Indoor Groningen kreeg met Captain Cooper een foutje en ze werd daarmee zesde.

Michel Hendrix

De 1.40 direct op tijd van zaterdagmorgen werd gewonnen door Michel Hendrix met Alaska. De Zweedse Petronella Andersson werd met Carriere tweede. De dag begon met het 1.35 gelijk op tijd en ook die rubriek werd gewonnen door Robin Ingvarsson, nu met Jiska van de Kloosterbos.