Francis Turkensteen en Loes Corsel winnaars bij selectie Drents kampioenschap

Francis Turkensteen (ZZ-licht) en Loes Corsel (Z2) wonnen zondag de zwaarste klasses bij de selectie voor het Drents kampioenschap. De selectie werd op het laatste moment naar Exloo verplaatst.

De verplaatsing had te maken met de gladheid van afgelopen zaterdag, waardoor de geplande selectie in Assen werd afgeblazen. Ook in Sleen viel het programma deels weg, maar gelukkig bleek de net vernieuwde accommodatie in Exloo op zondag beschikbaar.

In de ZZ-licht kwamen maar vier combinaties aan de start, waarbij Francis Turkensteen ruimschoots aan kop kwam. De amazone uit Zwiggelte behaalde met Enieta 232,5 punten. Turkensteen won eerder al de selectie in Bronneger op 20 november. Ze is daarmee verzekerd van deelname aan de finale in het Hippisch Centrum Emmen in Erica.

De tweede plaats was in Exloo voor Trea Mulder met Brinkhof’s EnVogue. De combinatie reed al de derde selectie en eindigde eerder op de tweede en vierde plaats. Mulder kwam in het Hippisch Centrum Exloo tot een score van 223,5. Ina Beuving werd met Erona Utopia derde.

Corsel wint Z2

In de Z2 voerde Loes Corsel het klassement aan. De ervaren amazone uit Coevorden werd met haar paard Disney beloond met 239,5 punten. Of Corsel ook de finale haalt is nog onzeker. De eerste wedstrijd in Zuidwolde kwam ze niet aan de start en bij de tweede wedstrijd in Bronneger reed ze haar proef niet uit. Er komt nog een vierde selectie in Exloo op 15 januari. De twee beste scores worden omgerekend in plaatsingspunten en tellen mee voor het klassement.

Floor Vos pakte in Exloo de tweede plaats in de Z2. Met Fine-Tuned DFV kwam ze tot een knappe score van 235,5. Natascha Veen eindigde op één puntje achterstand als derde met Damoiselle. Daarna volgde als vierde Paulien Alberts met Enrico.

Droomdebuut

In de Z1, ook tellend voor de selectie, was er een monsterscore voor Judith Pietersen. Zij behaalde met Kop Jansen LimiTed Edition een topscore van 246 punten. ,,Het was onze eerste keer in de Z1. Je mag wel spreken van een droomdebuut”, aldus Pietersen op Facebook. De combinatie maakte eerder al indruk in de Subli Cup en mag op 26 januari daarom deelnemen aan Jumping Amsterdam.

De tweede plaats in de Z1 was voor Anja Prop met Fynona (236 punten) en Wilmer Lanning eindigde als derde met De Bonte Drie Sir Mendel DWL.