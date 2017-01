Linda Kouwenhoven en Laura Zwart smaakmakers bij finale DCIG

Zuidbroek | STEGEN.NET

Linda Kouwenhoven en Laura Zwart waren bij de finale van de DCIG de grote smaakmakers. Zwart won afgetekend in de Z2 en Kouwenhoven schitterde in de ZZ-licht.

Het was een lange zit voor de dressuurliefhebbers en lang niet iedereen bleef tot middernacht om de laatste huldiging nog te kunnen meemaken. Maar boeiend was het zeker, ook vanwege de clinic die Christa Larmoyeur verzorgde met haar leenpaard Adventure van Daniëlle Moek. Larmoyeur ging in op de opbouw van de muziek en de timing in je kür. Boeiende materie, die vlot en met humor werd gebracht.

Maar de sport stond natuurlijk voorop. In de Z1/Z2 was er een sterk deelnemersveld en ook hier gaf jurylid Johan Hamminga na elke proef leerzaam commentaar. Bij een aantal combinaties was de nodige spanning zichtbaar, vanwege de mooie ambiance, maar de scores lagen op zeer behoorlijk niveau.

Dat was zeker het geval bij winnares Laura Zwart in de Z1/Z2. De amazone uit Oosterwolde vormt met Lumen Express (v. Vivaldi) een goed geoliede en scherpe combinatie. Zwart reed zeer verzorgd tijdens de door Ellen Wynia gemaakte kür op klanken uit de Harry Potter films. De winnende score loog er niet om: 77,375%.

De tweede plaats was voor Corinda Luttjeboer met Davinci Sollenburg. Met 71,750% behaalde ook zij een hoge score, maar het kwam niet in de buurt van Laura Zwart. De derde plaats was voor Puck Wilmink en Brinkhof’s Faira, een paard met veel potentie, maar er zaten nog wat kleine foutjes in. Ook maakte de jury een opmerking over de zit van de amazone.

ZZ-licht

In de ZZ-licht kwamen vijf combinaties in actie in de finale van de dressuurcompetitie Indoor Groningen (DCIG). Trea Mulder startte als eerste en had haar handen vol aan Brinkhof’s En Voque (v. Apache). Doordat de merrie het allemaal erg spannend vond kwam het potentieel nog niet aan de oppervlakte.

Laura Zwart leek ook in deze klasse een goede kandidaat voor de zege, maar ook zij had met Lumen Dylan moeite om de spanning te laten afvloeien. Gelijk al bij het binnenkomen moest Zwart improviseren. Ook de wissels werden door de spanning wat rommelig. De score van 70,500% was niettemin nog goed voor een mooie tweede plaats.

De overwinning in de ZZ-licht ging naar Linda Kouwenhoven, die Floyd (v. Uphill) heel vriendelijk en netjes voorstelde. Het was zonder twijfel de meest verzorgde proef. ,,Mooi van de hand gereden, het was heel netjes”, aldus Johan Hamminga. Met 72,625% was Linda Kouwenhoven de terechte winnares.