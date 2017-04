Bronneger | STEGEN.NET

De hengst Jack Daniel’s was bij de eerste selectie van het ONNK 2017 de beste driejarige bij het vrij springen. Bij de oudere paarden was die eer voor Izel BB (v. Dakar VDL).

De eerste selectie voor het Open Noord-Nederlands Kampioenschap vrij bewegen en vrij springen (ONNK) werd zaterdag in manege De Rietweg in Bronneger gehouden. Er waren vier rubrieken: vrij springen voor 3-jarigen, vrij springen voor 4- t/m 7-jarigen en vrij bewegen voor deze twee leeftijdsgroepen.

Jack Daniel’s behaalde de hoogste score bij het vrij springen voor 3-jarigen. Deze hengst van mevrouw Van Mispelaar en haar zoon Eddy scoorde als enige het cijfer 9 voor het vermogen. De jury gaf voor zowel de reflexen als de aanleg een 8. Met ook nog mooie cijfers voor type, galop en techniek kwam de totaalscore op 56. Tweede werd de merrie Joy (v. Emir R) van de fa. Schaaphok met een score van 53,5.

De groep 4- tot en met 7-jarigen werd aangevoerd door Izel BB (v. Dakar VDL) van Otto Bakker. Deze ruin behaalde een score van 55. Goede tweede was Iron Maiden (v. Dallas VDL) met een resultaat van 52.

Het vrij bewegen voor 3-jarigen werd gewonnen door Jeraldine JE (v. Scuderia) met 55 punten. Deze merrie behaalde voor zowel de draf als de galop een 8. Goede tweede werd Jeanine LE (v. Dreamboy) met 54,5 punten. Bij de oudere paarden was de hoogste score voor I-Catcher (v. Johnson) met 51,5 punten.

De volgende selecties van het ONNK zijn op 15 april in Boyl en op 22 april in Winschoten. De finale is op 29 april vanaf 18.30 in de HJC-manege in Tolbert.