Vragender | persbericht veulenveiling

De nieuwe selectiecommissies van Eliteveiling Borculo trekken al volop door het land om interessante spring- en dressuurveulens vast te leggen voor de veiling op 30 en 31 augustus in Vragender. Inmiddels zijn ook de selectiedagen bekend en kunnen de fokkers hun veulens via de website aanmelden.

Marleen Ras, bestuurslid van Eliteveiling Borculo, is positief gestemd. ,,We hebben al een paar definitief geselecteerde veulens verklapt op onze website en Facebook pagina. Het ziet er goed uit. Het nieuwe selectieteam is zeer vakkundig en vol positieve energie. Ze komen graag bij de fokkers aan huis en nemen daar de tijd voor. Dat werkt prettig voor iedereen.”

De bezichtigingen bij fokkers thuis wordt enorm gewaardeerd. ,,Maar vergis je niet in het effect van de selectiedagen op locatie. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat een veulen zich ergens anders beter laat zien dan thuis in z’n eigen wei?”, vertelt Marleen Ras. ,,Verder staan we de fokkers graag bij met raad en daad. Met tips hoe ze de veulens de komende tijd het beste kunnen opfokken bijvoorbeeld. Wie zijn of haar veulen en merrie voor de foto- of veilingdag niet ingevlochten krijgt, kan gebruik maken van ons toiletteerteam.”

Het veilen over twee dagen per discipline krijgt ook dit jaar een vervolg. Op woensdag 30 augustus worden de springveulens op Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender geveild, op donderdag 31 augustus zijn de dressuurveulens aan de beurt. De selectiedagen zijn op 12 en 26 mei, 15, 23 en 27 juni en 7 juli tijdens de Centrale Keuring van Gelderland.

Commissie

De nieuwe selectiecommissie bestaat uit Eugene Reesink en Nol Gerritsen (dressuur) en Floris van Leuken en Pieter Jan Berkers (springen). Als scouts zijn ook Emmy de Jeu (dressuur) en Sannah Angement en Mark Oude Griep (springen) actief. Voor de marketing, PR en communicatie rondom Eliteveiling Borculo is Wendy Scholten uit Lichtenvoorde recent aangesteld.

De springveulen brachten vorig jaar tijdens Eliteveiling Borculo gemiddeld 11.550 euro op, waarvan Late Night (v. Cornet Obolensky) de duurste was met 25.000 euro. Bij de dressuurveulens werd Luxury-K van ‘t Kattenheye (v. For Romance) voor 35.000 euro geveild en L’Arieta Texel (v. Ferdinand) voor 32.000 euro. De gemiddelde prijs voor de dressuurveulens was bijna 10.000 euro.