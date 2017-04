Sappemeer | STEGEN.NET

Springruiter Elmar van Hoorn is zes jaar lang gokverslaafd geweest en is daarvoor in therapie geweest. Dat meldt de Groninger op Facebook. ,,Ik heb alles een plekje gegeven en wil de fouten die ik heb gemaakt nooit meer maken.”

Van Hoorn schrijft op Facebook dat hij een harde, maar leerzame periode achter de rug heeft. ,,Ik ben zes jaar lang gokverslaafd geweest en zakte steeds verder en dieper weg met mezelf. Ik had een levensstijl die de schoonheidsprijs niet verdient. Ik deed mijn familie, vrienden en mijn ex-vriendin Xanne er veel verdriet mee. Ik kwam er niet meer uit met mezelf, maar bleef naar de buitenwereld een masker ophouden dat het prima met me ging, terwijl ik me bijna altijd kloten voelde. ”

Elmar van Hoorn kwam tot de conclusie dat het zo niet langer ging. ,,Ik was het spuugzat om dat leventje te leiden en heb me op laten nemen in een kliniek in Maastricht voor een interne opname en voor de duur van bijna drie maanden ben ik daar geweest. Ik ben mezelf keihard tegen gekomen en ben achter oorzaken gekomen hoe dit zo ver heeft weten te komen. Het was een harde maar leerzame periode, maar de beste stap die ik heb kunnen zetten in mijn leven. ”

De springruiter uit Sappemeer krijgt op Facebook veel steunbetuigingen en waardering voor zijn openheid.