Met een big smile nam Ernesto Canseco zondag de prijzen in ontvangst bij het CH De Wolden. De Mexicaan won met Celebrity VDL de zware Grote Prijs, de eerste in zijn loopbaan.De ruiter van de VDL Stud genoot er zichtbaar van.

Negen combinaties bleven foutloos in de pittige wedstrijd, waarvan er acht voor de barrage terugkeerden. Nadat James Billington en Kristian Houwen een foutje hadden gemaakt reed Canseco als derde. Hij reed wel foutloos en hield de leiding tot het eind. Lars Kuster werd verrassend tweede met Cassandra. Spencer Roe pakte als snelste viervoeter de derde plaats. Hij was met Wonder Why sneller, maar kreeg op de laatste oxer een fout.

Eerste keer

Voor Ernesto Canseco was het zijn eerste overwinning in een Grote Prijs. ,,Ik ben super blij. Ik heb hier alle 13 edities gereden. Het is zeker geen makkelijke wedstrijd. De hindernissen zijn altijd speciaal en ook de entourage maakt indruk op de paarden. Het is een twee sterren wedstrijd, maar het voelt als een drie sterren.”

De 19-jarige Lars Kuster stond versteld van zijn eigen succes. ,,Je hoopt je te plaatsen voor de Grote Prijs. Dat lukte en dat vond ik al super. Als je dan ook nog tweede wordt is dat geweldig. Ik ben in de barrage bewust voorzichtig begonnen. Die tactiek heeft gewerkt.”

Uitslag Grote Prijs CH De Wolden 2017, eerste week