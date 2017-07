Falsterbo | STEGEN.NET

Jur Vrieling was de grote held tijdens de landenwedstrijd in Falsterbo. Mede door de drie foutloze ritten van Vrieling en VDL Glasgow vh Merelsnest won Nederland de Nations Cup. De punten die daarmee in de wacht werden gesleept waren meer dan welkom.

Het Oranje-springruiterteam besliste de strijd in de barrage, waarin Nederland moest aantreden tegen Duitsland en Ierland. Jur Vrieling was de man van de dag met drie foutloze ronden en de snelste tijd in de barrage met zijn tophengst VDL Glasgow vh Merelsnest. Een overwinning die Nederland nodig had. In de landencompetitie is er weer zicht op de finale eind september met de wedstrijden in Hickstead en Dublin nog te gaan. ,,Een geweldige wedstrijd met spanning tot de laatste sprong”, vertelt de winnende coach Ehrens.

Jur Vrieling was door Rob Ehrens aangewezen om de Duiters en Ieren te verslaan. Met een werkelijk magistrale rit maakte de ervaren Groninger het karwei af met de hengst VDL Glasgow vh Merelsnest, die in Rome ook twee keer nul was in de Landenwedstrijd en op zondag de Grote Prijs won. Ze waren ruim een seconde sneller dan Markus Beerbaum voor Duitsland.

,,Jur reed gewoon twee hele strakke ronden. In de barrage was de opdracht strijden met de kop erbij. Hij reed heel sterk in de barrage”, aldus Ehrens. ,,Het was een geweldig mooie wedstrijd. Het lag heel dichtbij elkaar en het was spannend tot de laatste hindernis. Dit is toch wel het mooie aan de landenwedstrijden.”

Met routinier Vrieling had Ehrens voor zeker gekozen en voegde daar de betrekkelijke nieuwkomers Ruben Romp, Aniek Poels en Michel Hendrix aan toe. Met de winst verdiende Nederland 100 punten in de competitie. ,,We zijn een stap in de goede richting, maar zijn nog lang niet zeker van de finale. In Hickstead en Dublin zullen we nog wat punten moeten halen.”

Nederland begon goed aan de wedstrijd en ging samen met Ierland de tweede manche in met nul strafpunten. Superieure foutloze ronden waren er van Aniek Poels en Athene en Jur Vrieling met VDL Glasgow vh Merelsnest. Audi’s Teavanta II C Z van Ruben Romp haalde alles uit de kast om de driesprong in de eerste ronde foutloos te springen. In de tweede ronde viel er een balk aan het begin van het parcours.

Aniek Poels leek met Athene het resultaat uit de eerste ronde te herhalen, maar een pechfout op de laatste hindernis betekende 4 strafpunten. De vier strafpunten van Michel Hendrix waren het streepresultaat in de eerste ronde, maar met een werkelijk superieure foutloze ronde met Baileys revancheerde de Limburger zich op een fantastische manier. Ze hielden Nederland in de race voor een topklassering. Jur Vrieling maakte het fantastisch af en was met zijn tophengst een van de vijf dubbele foutloze combinaties in de wedstrijd. Daarmee plaatsten de Oranje-jassen zich voor de barrage.