Bondscoach Rob Ehrens heeft het team bekend gemaakt dat voor Nederland wordt afgevaardigd naar het Europees kampioenschap springen. Marc Houtzager en Jur Vrieling zijn vaste waarden.

Nederland gaat als titelverdediger naar het EK dat van 21 tot en met 29 augustus wordt verreden in het Zweedse Gothenburg. In dezelfde week vinden daar ook het EK dressuur, para-dressuur en mennen voor vierspannen plaats.

Harrie Smolders, Jur Vrieling en regerend Nederlands kampioen Marc Houtzager zijn al enkele jaren vaste waardes voor Ehrens in zijn team op landenwedstrijden. Relatieve nieuwkomers Aniek Poels en Ruben Romp hebben recent laten zien zich meer dan uitstekend staande te kunnen houden tussen de wereldtop.

Het Nederlands team bestaat uit:

Marc Houtzager (Rouveen) – Sterrehof’s Calimero

Ruben Romp (Goirle) – Audi’s Teavanta II C Z

Harrie Smolders (Grobbendonk, Bel.) – Don VHP Z

Jur Vrieling (Holwierde) – VDL Glasgow vh Merelsnest

Aniek Poels (Swolgen) – Athene (reserve)

Bondscoach Ehrens vertelt over zijn selectie: ,,Harrie Smolders, Jur Vrieling en Marc Houtzager spreken eigenlijk voor zich als je naar de prestaties kijkt die ze de laatste tijd hebben neergezet.”

Ehrens: ,,Ruben Romp heeft zich recent in Falsterbo en Hickstead natuurlijk enorm in de kijker gereden. Aniek Poels heeft in Falsterbo en Aken de kans gekregen om ervaring op te doen en dat heeft ze heel goed gedaan. Ruben heeft alleen net iets meer ervaring dan Aniek en zijn paard echt goed in vorm, daarom is hij nu de vierde man. Voor allemaal geldt dat ze hun paarden in vorm hebben en echt in goede doen zijn, dat is natuurlijk heel essentieel geweest voor mijn beslissing. Ik kijk uit naar het EK, we gaan er zoals altijd weer vol voor.”