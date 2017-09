Dalerveen | STEGEN.NET

Op 24 september wordt de finale verreden van de Bixie-competitie Drenthe bij de Stidalruiters in Dalerveen. Deze competitie is opgezet door tien fanatieke bixiefans van vijf verschillende verenigingen uit Drenthe.

Het gaat om de Klencke-, Grootveld-, Buma-, Weide- en Stidalruiters uit de dorpen Oosterhesselen, Dalen, Nieuw-Amsterdam, Elim en Dalerveen. De clubs hebben de spreekwoordelijke koppen bij elkaar gestoken en een nu al succesvolle competitie opgezet.

Geen verliezers

Tijdens de finale strijden de kleinste ruiters en amazones tegen elkaar voor de zes hoofdprijzen. De kinderen die allen onder de 13 jaar zijn zetten hun beste beentje voor om de beste worden in dressuur, springen of spel. Naast de hoofdprijzen kennen we bij de bixie competitie geen verliezers. Er zullen ook dagprijzen uitgereikt worden aan iedereen en vele extra prijzen o.a. voor de best verklede deelnemer.

Op deze dag hoef je je niet te vervelen op de terreinen van de Stidalruiters. Je kan je namelijk ook laten schminken, een kleurplaat kleuren of knutselen aan de knutsel-frutseltafel, oud-hollandse spelletjes spelen, meedoen aan de verloting, geïnterviewd worden door een vlogger, een ritje maken in de koets of een kijkje nemen in het strodorp met standhouders.

Wij zouden het leuk vinden als er veel publiek langskomt om de deelnemers aan te moedigen.

daarom nodigen we u allen uit! 24 september 2017 vanaf 9.00 uur aan de Ruimsloot/ Dwarsdijk in Dalerveen.