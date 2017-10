Natascha Veen en Laura Zwart blikvangers bij Subtop Sonnega

Sonnega | STEGEN.NET

De Subtop in Sonnega trok weer een groot deelnemersveld en Natascha Veen met haar Damoiselle (v. Vivaldi) won in het ZZ-zwaar met 8% los van de tweede plaats met een mooie score van 70.57%. Ook in de tweede proef wist ze het winnaarsgevoel vast te houden en won daar met 69.57%.

Natascha Veen heeft Damoiselle zelf gefokt uit haar merrie Heldin (Wiscosin x Magnaat), waarmee Natascha ook nog ZZ-zwaar heeft gereden. Ze heeft Damoiselle zelf helemaal opgeleid en was eerst door andere drukke bezigheden niet echt van plan om te gaan starten. Maar toch uiteindelijk wel de baan in en met nog wat pechdingen op een kampioenschap, haar vaccinatie niet goed voor elkaar hebben en dus niet verder mogen rijden, toch de stap naar het ZZ-zwaar gemaakt. Vorige week voor het eerst in die klasse gestart en daar al mooie scores gehaald en twee keer tweede geworden en nu dus in Sonnega twee overwinningen.

De tweede plaats was er voor Teatske Bunschoten met Haico (v. Haarlem) met 62.50%. De derde plaats was voor Stephanie Berends met Sipko’s Enrico. In de tweede proef was de tweede plaats voor Marscha Smits met Actie W (v. Goodtimes) met 64.29% en Teatske Bunschoten werd derde met 61.71%

Young Riders

Er werd ook een Young Riders proef gereden en daar was Puck Wilmink met Brinkhof’s Faira (v. Andretti) de winnaar met 64.47%.

In de Z2/P proef was het Kathy Roggen die met haar Johnson zoon Captain K. de eerste plaats opeiste met 61.55%.

Nars Gottmer aan kop

Nars Gottmer had Floris Vinckenburgh, een zoon van Uphill, gezadeld en werd door de jury unaniem op de eerste plaats gezet in de Inter I met een score van 66.64%. Karlijn Geelkerken met haar 8-jarige Ecuador VD (v. Ampère) werd tweede met 65.00%.

Laura Zwart scoort met haar Vivaldi’s

Met haar pas 8 jarige zoon van Vivaldi, Lumen Express won Laura Zwart de Prix st. Georges met 65.99%. Laura is helemaal gek op Lumen Express en gelooft dat hij alle kwaliteiten heeft voor het hogere werk en traint hem daar ook rustig voor door. Dat doet ze samen met Alex van Silfhout, die haar begeleidt.

Ook de tweede plaats was voor Laura en daarvoor had ze Lumen Dylan, weer een zoon van Vivaldi, gezadeld en had een score van 63.75 %. Dylan maakt volgens Laura steeds meer progressie in de training en de proeven worden steeds constanter, ook Dylan heeft aanleg voor de piaffe en passage. Als derde eindigde Trea Mulder-Dolsma met Brinkhof ‘s EnVogue (v. Apache) met 63.68%.