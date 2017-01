Natascha Veen maakt mooie rentree met zege bij selectie in Exloo

Exloo | STEGEN.NET

Natascha Veen schreef zondagmiddag de selectie klasse Z2 voor het Drents kampioenschap op haar naam. Ze wist Loes Corsel achter zich te laten.

Veen behaalde met haar eigen fokproduct Damoiselle (uit haar merrie Heldin) 224 punten in de Z2 tijdens de Hippische Week Exloo. Deze proef telde tevens als laatste selectie voor het Drents kampioenschap indoor dressuur volgende maand in Erica.

Natascha Veen toonde een mooie en gelijkmatige proef. Aan het einde van de proef had de ervaren amazone wel wat moeite om Damoiselle in de galoponderdelen bij de les te houden. Maar het totaalbeeld was erg goed.

Helemaal terug

Met de overwinning in Exloo is Natascha Veen weer helemaal terug. In de provincie Groningen behoorde ze jaren tot de top. ,,Maar ik woon nu in Grolloo en dan vind ik dat je ook voor Drenthe moet rijden.”

Veen kwam zeker twee jaar niet op wedstrijden, druk als ze was met haar twee kinderen, met verbouwen en met les geven. Maar in december trok ze de stoute schoenen aan en ging toch weer op wedstrijd. En dat niet zonder succes. Bij de vorige selectie werd ze derde.

De tweede plaats was voor Loes Corsel, die met Disney (v. Painted Black) een score van 220,5 behaalde. Corsel zette een knappe proef neer, met een opvallend goed stapgedeelte en mooi en precies gereden oefeningen. De wissels kunnen nog wat meer naar boven gesprongen.

Met 214 punten was de derde plaats in de Z2 voor Marissa Spoor en Brinkhof’s Empire S. Ook bij deze combinatie zit inmiddels veel routine. De proef was mooi gelijkmatig en verzorgd, jammer dat er bij een appuyement in galop een foutje in sloop.

later meer over de ZZ-licht