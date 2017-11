Friese pony-amazone Nienke Wulff wint Coby van Baalen Stijlprijs

Genemuiden | STEGEN.NET

In Genemuiden werd de Felix Accountants Dressuur Cup verreden, met ponyruiters en pony-amazones vanuit het hele land die tegen elkaar streden vanaf de B dressuur tot aan het Z2. Er was een goedgevulde prijzenpot en in de finale die op 17 en 18 december in Genemuiden plaats gaat vinden zijn er ook nog privélessen te winnen van o.a. Joyce Heutink en Coby van Baalen.

Er was voor de Z2 ook een kadervormingsproef. Dit houdt in dat deelnemers bij het behalen van bepaalde scores kans maken om opgenomen te worden in het A- of B-kader.

Dit jaar was er voor het eerst de Coby van Baalen Stijlprijs. Er wordt daarbij gekeken naar de houding en zit en daarnaast hoe de harmonie van de combinatie is. In Duitsland wordt dit al langer gedaan en nu dus ook in Nederland geïntroduceerd.

De in Friesland wonende 15-jarige Nienke Wulff kreeg van het jurylid Joyce Heutink een 9.3 met haar zelf opgeleide pas 7-jarige pony Yellow Boy, waarmee ze Z2 rijdt en won dus als eerste in Nederland deze stijlprijs! Joyce prees Nienke met haar mooie onafhankelijke zit en haar fijne handpositie.

B kader score

Nienke Wulff reed ook nog een B-kader Score van 68.33 % en dit is haar tweede kaderscore. Bij de hoofdjury stond ze zelfs op de knappe tweede plaats, maar werd ze in deze proef vijfde. In haar tweede proef werden ze derde. Nienke droomt ervan om in het kader te komen en heeft daar nog één internationale score voor nodig. In Roosendaal zou ze kans maken om die te kunnen halen, maar het is nog even afwachten of ze daar mag starten.