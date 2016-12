Knappe zege Ruben Romp en Audi’s Teavanta in Den Goubergh

Roosendaal | STEGEN.NET | KNHS

Ruben Romp won met zijn topmerrie Audi’s Teavanta II C Z de tweesterren Grote Prijs in Den Goubergh in Roosendaal.

In een barrage met zestien kandidaten waren de Nederlandse ruiters oppermachtig. Romp reed als een-na-laatste ruiter het beste resultaat en daarmee sluit de ruiter uit Goirle een succesvol jaar heel mooi af.

In de barrage profiteerde Ruben Romp van het springvermogen en de ruime galop van zijn merrie Audi’s Teavanta II C. Ze verbeterden het resultaat van Robert Vos die de leiding had genomen.

Romp reed in de barrage geen meter te veel. De ervaring die ze dit jaar op vijfsterrenniveau en in verschillende landenwedstrijden hebben opgedaan, kwam in de Grote Prijs van Roosendaal van pas.

Romp reed dit jaar met zijn merrie de Nations Cup wedstrijden in Dublin en Hickstead over een hoogte van 1.60m. In de Grote Prijs van Roosendaal stonden de hindernissen op een hoogte van 1.45m en daar had Audi’s Teavanta II C geen enkele moeite mee.

Dat gold voor de gehele top vijf van Nederlandse combinaties die op vijfsterren niveau succesvol zijn geweest. Daarmee kreeg het concours in Roosendaal een mooie climax en genoot het publiek van een spannende barrage.

Henk van de Pol begon als eerste in de barrage met Willink en deed dat gelijk foutloos. Zijn tijd werd verbeterd door Brabander Leopold van Asten met VDL Groep Beauty. Robert Vos leek het Brabantse feestje te gaan verpesten, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Ruben Romp de regerend kampioen van Roosendaal.