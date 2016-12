Rien van der Schaft nieuwe bondscoach dressuurruiters

Ermelo | STEGEN.NET

Rien van der Schaft is door de KNHS benoemd als nieuwe bondscoach dressuur. Naast Van der Schaft worden ook een aantal andere nieuwe bondscoaches en een Chef d’Equipe aangesteld. De samenwerking met bondscoach Martin Lips, die aan de basis staat van de huidige Nederlandse eventingsuccessen, wordt niet verlengd.

Van der Schaft (Wenum-Wiesel) begint 1 januari in zijn nieuwe functie. Hij volgt hiermee Johan Rockx op, die bondscoach was ten tijde van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Rockx was tijdelijk aangesteld als bondscoach wegens ziekte van de inmiddels helaas overleden succesvolle dressuurcoach Wim Ernes.

Streven naar topprestaties en harmonie

Rien van der Schaft (62) is al decennialang bekend in de Nederlandse en internationale dressuurwereld en ziet de taak van bondscoach als een geweldige nieuwe uitdaging. Van der Schaft: ,,Ik kijk enorm uit naar het bondscoachschap. Werken met de beste Nederlandse dressuurruiters is voor een trainer geweldig. Ik zal met veel plezier mijn ervaring en kennis inzetten voor de Nederlandse dressuurtop. Samen met de collega jeugd bondscoaches en de ruiters hoop ik als team de komende jaren mooie prestaties neer te kunnen zetten.”

Technisch Directeur van de KNHS, Maarten van der Heijden, is verheugd Van der Schaft met zijn ruime ruiter–en trainerservaring te kunnen verwelkomen in zijn nieuwe positie. De taak is helder: ,,Nederland als groot dressuurland aan de absolute wereldtop houden.”

Van der Schaft zal, volgens Van der Heijden, vanuit verschillende perspectieven de taak krijgen om harmonie te bewerkstelligen. ,,Harmonieus in de samenwerking met de net aangestelde jeugdcoaches, harmonieus in het voorstellen van onze paarden in de ring bij de absolute top en harmonie in de opleiding van twee- en viervoeters van de basis tot aan de top.”

Samen met zijn vrouw Inge en dochter Romy runt Van der Schaft een trainings-en africhtingsstal ‘Stal Sprengenhorst”, waar zij dagelijks hun eigen paarden, paarden van eigenaren en africhtingspaarden trainen.

Van der Schaft was in het verleden instructeur voor de KNHS/ORUN-instructeursopleidingen in Ermelo en is lid van het KNHS-trainersplatform. In de wedstrijdring heeft Van der Schaft negen paarden op Grand Prix niveau uitgebracht en vele paarden tot op internationaal niveau opgeleid. Hij maakte deel uit van het Nederlandse dressuurteam van 1979 tot en met 1983 en heeft o.a. deelgenomen aan het vervangend Olympisch Kampioenschap in Goodwood, twee Europese kampioenschappen en een Wereldkampioenschap.

Alex van Silfhout, bondscoach Junioren en Young Riders

De KNHS heeft besloten de functie van jeugdcoach op te splitsen in een bondscoach U25, Young Riders en Junioren en een bondscoach Pony’s. Alex van Silfhout (Lunteren) gaat de rol van bondscoach voor de Junioren, Young Riders en U25 op zich nemen.

Van Silfhout geniet grote bekendheid als zowel succesvol internationaal Grand Prix ruiter, als gerenommeerd trainer van vele succesvolle leerlingen in alle klassen, waaronder natuurlijk zijn bijzonder presterende zoon Diederik.

Monique Peutz (Groningen) treedt aan als bondscoach voor de pony’s. Peutz is een niveau 5 dressuurtrainer, actief lid van het KNHS-trainersplatform, reed Grand Prix dressuur en is FEI 4* jurylid voor de dressuur en FEI 3* voor de paradressuur.

Joyce Heuitink (Arnhem) is de zeer succesvolle paradressuurcoach met een record aantal medailles op zak. Heuitink blijft aan als bondscoach.

Eventingcoaches

De KNHS verlengt het aflopende contract van Martin Lips niet na 12 jaar bondscoachschap en is Lips erg dankbaar voor de gepassioneerde wijze waarop hij de Nederlandse eventingsport naar een hoger niveau getild heeft.

De bronzen teammedaille tijdens het WK in 2014, de eerste WK eventingmedaille ooit voor Nederland, was een absoluut hoogtepunt. Na het brons volgden een stabiele 4e plaats op het EK 2015 en een vooraf beoogde 6e plaats in Rio dit jaar.

De KNHS is nu in vergevorderde gesprekken met een potentiele opvolger passend bij een benodigde stap naar de absolute wereldtop, die naast cross-country- en springexpertise ook dressuurkennis meeneemt. De jeugdcoaches blijven Jan van Beek (Rijsbergen) voor de Junioren en Young Riders en Mans Buurman (Roggel) voor de pony’s.

Rob Ehrens blijft bondscoach springen

Springcoach Rob Ehrens (Hamont-Achel, Bel.) blijft de komende twee jaar bondscoach van de Nederlandse senioren springruiters. Ook de jeugdcoaches Luc Steeghs (Kessel) (Junioren en Young Riders) en Edwin Hoogenraat (Lijnden) (Pony’s) verlengen hun contract.

Chef d’equipe bij Endurance

Pieter Wiersinga (Vaassen) zal bij de Endurance de functie van Chef d’equipe gaan vervullen. Wiersinga treedt ook op als woordvoerder. De in België gevestigde toptrainer Emile Docquier (Stavelot) is aangesteld als trainer van de kaders. Eerder was Docquier zeer succesvol bondscoach. De destijds tegen hem gerezen bezwaren bleken niet correct. Op uitdrukkelijk verzoek van de endurance kaderleden heeft de KNHS besloten Docquier, in de rol van trainer, weer in te zetten voor de Nederlandse endurance top.

Jarmila Lakeman (Warnsveld) zal actief blijven in de rol van trainer van de “perspectieven” en chef d’equipe van de jeugd. Chef d’equipe Pieter Wiersinga: ,,Met dit deskundig begeleidingsteam hebben we in deze discipline die nog steeds onder een vergrootglas ligt, optimale deskundigheid én bewaking van paardenwelzijn in één, waarmee we vol vertrouwen naar het EK en de Wereldruiterspelen kunnen toewerken.”

Coaches overige disciplines

In het mennen blijven de succesvolle coaches in het mennen Harry de Ruijter (Kessel) (vierspan- en tweespan) en Ad Aarts (Liessel) (enkelspan paarden, 1-, 2- en vierspan pony’s en paramennen) aan tot en met 2018. Diana van Klaveren (Lisse) blijft tot en met 2018 de KNHS-bondscoach voltige.

In principe zijn de overeenkomsten met alle verschillende bondscoaches voor twee jaar afgesloten. De begeleidingsstaf in de diverse disciplines wordt in januari bekend gemaakt.