Emmelie Scholtens behaalde vrijdag bij het CHIO Rotterdam een sensationele zege in de Grand Prix. De 32-jarige amazone wist met haar hengst Apache niemand minder dan Edward Gal te kloppen.

Het optreden van Scholtens en Apache (v. UB 40) werd beloond met 75,88%. Het duo stond bij twee van de vijf juryleden aan kop. Edward Gal behaalde met zijn nieuwe troef Glock’s Zonik 75,44%. De Amerikaanse Adrienne Lyle werd verrassend derde met Salvino.

Voor bondscoach Rien van der Schaft is er weer een stukje van de puzzel gelegd met het oog op het EK later deze zomer in Gothenburg. In Zweden zitten dezelfde juryleden als in het Interchem stadion in Rotterdam.