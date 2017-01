Bettina Hoy nieuwe bondscoach Nederlandse eventingruiters

Ermelo | STEGEN.NET | KNHS

De Duitse topamazone en -trainer Bettina Hoy wordt de nieuwe bondscoach voor de Nederlandse eventingruiters. Dat maakte de KNHS maandag bekend.

Hoy is een grote naam in deze tak van paardensport. Ze was vier maal Duits kampioene, nam voor eventing topland Duitsland deel aan drie Olympische Spelen, vijf wereldkampioenschappen en negen Europese kampioenschappen.

Sporen verdiend

Bettina Hoy draait al ruim dertig jaar mee in de internationale topsport en heeft haar sporen als ruiter en trainer ruimschoots verdiend. Al in 1984 was ze met Peacetime lid van Duitse team dat teambrons won op de Olympische Spelen van Los Angeles. Via tal van geweldige internationale successen in de tussenliggende jaren kende Hoy ook in 2016 weer een zeer goed jaar met een overwinning in de CCI*** van Blenheim met Seigneur Medicott en een zesde plaats in de beroemde viersterren wedstrijd van Burghley met Designer.

In de rol van trainer heeft Bettina Hoy gewerkt met vele topruiters uit landen die al decennia lang mee draaien in de internationale top. Een kleine greep uit de indrukwekkende lijst topruiters waarmee Hoy heeft gewerkt: Paul Tapner, Andrew Hoy, Jonelle en Tim Price, Caroline Powell, Sinead Halpin, Buck Davidson, Boyd Martin, Tiana Coudray, Will Coleman, Rebecca Howard, Yoshiaki Oiwa en Liam Böckmann. Tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro was Hoy betrokken bij de begeleiding van de Russische ruiters.

Toekomst

Hoy is gevestigd in het dicht bij de Nederlandse grens gelegen Duitse Rheine. Dit jaar wil Bettina Hoy zelf ook nog meedraaien op het hoogste niveau in de eventingsport en zal deze sportieve ambitie combineren met haar bondscoachschap. Vanaf volgend jaar zal Hoy zich volledig toeleggen op het coachen.

Over haar nieuwe uitdaging als bondscoach van de Nederlandse ruiters zegt ze: ,,De KNHS geeft mij de kans om al mijn ervaring aan te wenden om het Nederlandse eventingteam te coachen naar succes. Ik ben dankbaar dat ik dit vertrouwen krijg en kijk uit naar de nieuwe taken en de samenwerking met de Nederlandse ruiters. Voor de lange termijn is het streven dat de Nederlandse eventers de zelfde status krijgen en vergelijkbaar succes gaan boeken als de spring- en dressuurruiters. Over de weg daar naar toe heb ik zeker ideeën, maar dat ga ik natuurlijk eerst met de ruiters bespreken voordat ik daarmee naar buiten kom. Voor dit jaar is het Europees kampioenschap een goede graadmeter voor ons om de balans op te maken en te kijken waar we nu internationaal staan.”

Brede expertise

Maarten van der Heijden directeur topsport van de KNHS is erg blij met de aanstelling van Hoy. ,,Bettina Hoy is een absolute topamazone en topcoach. We waren voor de opvolging van Martin Lips op zoek naar iemand die de Nederlandse eventingruiters kan helpen een volgende stap te maken. Wij denken dat we in Hoy iemand hebben gevonden met een zeer brede expertise die dat kan.”