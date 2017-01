Judith Vetker de beste in finale Indoor Klein Oever

Balkbrug | STEGEN.NET

De Grote Prijs van Indoor Klein Oever is zondag gewonnen door Judith Vetker. De amazone uit Wierden bleek met haar schimmel Espoir (v. Zirocco Blue) niet te kloppen.

De finale, aangeboden door Eemsned Trailers, stond open voor de beste combinaties uit de Z en ZZ. In het basisparcours bleven 12 combinaties foutloos. De ervaren Judith Vetker was met Espoir een klasse apart. Het succesvolle duo, dat eind vorig jaar al de Gouden Aar won bij de Sallandse Ruiterdagen, werkte de barrage foutloos af in een snelle tijd van 34.33.

Tegen die rit kon niemand op. Bert-Jan Zuidema eindigde als tweede. De ruiter uit Linde had met Fleurabella 35.10 seconden nodig. Lennard de Boer pakte met Ewinita de derde plaats. Marcelle Hokse werd met Fairy Tail vierde en Judith Vetker vijfde met haar andere paard Butterscotch.