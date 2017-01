Sjaak Sleiderink wint Indoor Drachten: ‘ik ben blij dat ik zo snel terug ben’

Drachten | STEGEN.NET | KNHS

Sjaak Sleiderink is helemaal terug in de springsport. De talentvolle springruiter uit Denekamp won met Complemento de tweesterren Grote Prijs van Drachten.

Routinier Leon Thijssen kwam dichtbij de tijd van Sleiderink en finishte als tweede voor de Duitser Lennard Hauschild, de enige buitenlander in de barrage.

Sjaak Sleiderink hoorde jaren tot de grote talenten van de Nederlandse springsport. Twee jaar geleden besloot hij de sport vaarwel te zeggen en ging bij zijn vader in het bedrijf.

Maar vorig jaar ging het weer kriebelen bij Sleiderink en hij kon vorige zomer als ruiter aan de slag bij de BWG Stables van Ben, Wim en Gerco Schröder in Tubbergen. De rentree in de sport is de laatste maanden succesvol voor Sleiderink. Met Enjoy eindigde Sjaak op zaterdagavond als tweede in de éénsterren Grote Prijs van Indoor Drachten met hindernissen over een hoogte van 1.30m.

In de barrage van de Grote Prijs van Drachten startte Sleiderink zondagmiddag als nummer twee, reed foutloos en in een mooie tijd van 37.33 seconden. De tijd van Sleiderink en zijn ruin Complemento werd door de overige zeven concurrenten niet verbeterd. Daarmee won hij sinds lange tijd weer een Grote Prijs.

Dankbaar

Zijn reactie tijdens de prijsuitreiking: ,,Ik ben super blij dat ik zo snel weer terug ben in de sport. Ik ben dankbaar dat ik zulke goede paarden van BWG Stables heb te rijden. Gisteren was ik tweede in de eensterren Grote Prijs en nu eerste in de Grote Prijs. Mooier kan gewoon niet.”

Leon Thijssen kwam met Fireball nog het dichtst in de buurt van de tijd van Sleiderink. Precies een halve seconde was het verschil tussen de nummer 1 en 2. Lennard Hauschild, de enige buitenlandse ruiter in de barrage, was de derde die foutloos wist te blijven en mocht daarmee ook op het podium plaats nemen.