Linda Kouwenhoven en Britt Muis grijpen dressuurtitels in Groningen

Linda Kouwenhoven (ZZ-licht) en Britt Muis (Z2) maakten hun favorietenrol waar bij de finale van het Gronings kampioenschap. Beide amazones wonnen de titel in manege De Dollard.

Linda Kouwenhoven kwam met Floyd (v. Uphill) al heel sterk naar voren in de selecties voor het kampioenschap. Bij de finale won ze overtuigend. De combinatie won zowel de gewone proef als de kür.

Kouwenhoven reed technisch sterk en maakte in de kür geen fouten. Dat leverde haar een score in de kür op van 67.750%, waarmee de succesvolle amazone haar voorsprong alleen maar vergrootte. Maar zo makkelijk als het op papier lijkt was het natuurlijk niet. ,,In de draf heeft Floyd een enorme drang en is het lastig om hem onder me te houden. Hij vindt bovendien alles ontzettend spannend. Het moet op zo’n moment toch allemaal maar even gebeuren”, blikte Linda Kouwenhoven terug.

De amazone uit Oostwold rijdt Floyd al een tijdje. Het paard is gefokt door en in eigendom van Christa Larmoyeur. Kouwenhoven begon met Floyd in de L2 en mag zich nu dus als Gronings kampioen in Ermelo mengen in het ‘gevecht’ tijdens het KNHS-kampioenschap. “Met zware concurrentie, dat is wel zeker.”

De tweede plaats in het klassement van de ZZ-licht was voor Daniëlle van Bergen. De 22-jarige amazone uit Westerbroek kwam aan de start met de enorme schimmelAyden of Gold (v. Democraat). Van Bergen scoorde punten door haar eerlijke manier van rijden, mooi van de hand af en de hals mooi op lengte. De keertwendingen konden beter, maar die deed de amazone heel slim pal voor de kantine, zodat de jury de achterbenen waarschijnlijk niet kon zien.

Britt Muis wint Z2

In de Z2 eiste Britt Muis de titel op met It’s Britt’s Corlando (v. Webster). Ook zij won beide onderdelen. ,,Ik had dit niet verwacht, maar ik moet wel zeggen dat de vorm de laatste tijd goed is”, reageerde Britt Muis na afloop.

Ze was blij met de manier waarop haar paard in de kür optrad. ,,Het was de eerste keer dat ‘ie een kür liep. Ik merkte ook dat Corlando wel even schrok toen de muziek aan ging. Twee wissels gingen een beetje snel, maar ik ben zeer tevreden. Corlando is best een boefje namelijk.”

De tweede plaats in de Z2 was voor Féline Bakker en Vennedy (v. Kennedy). Bakker maakte het zich niet makkelijk met een hoge moeilijkheidsgraad in de kür. De combinatie lijkt veel potentie te hebben, maakt zich mooi groot en heeft front. Maar de wissels zijn nog niet genoeg bevestigd.

In de Z1 was de titel voor Ykje Baron met Jitze fan Bronny Friesians. De combinatie van LR Nienoord bouwde een flinke voorsprong op. Marian Doll werd met Ans Granta tweede.