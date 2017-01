Linda Kouwenhoven de beste bij selectie Gronings kampioenschap

Winschoten | STEGEN.NET

Linda Kouwenhoven eiste bij de selectie voor het Gronings kampioenschap indoor dressuur in de ZZ-licht de overwinning op. Ze kwam aan de start met haar paard Floyd (v. Uphill).

In manege De Dollard stond de tweede selectie op het programma, nadat er al eerder een selectie in Tolbert was geweest. Linda Kouwenhoven behaalde opnieuw de hoogste punten. In Winschoten werd haar optreden met Floyd beloond met 232,5 punten. Ze klopte daarmee Anouska Eitens, die met Baunrebi aan de start kwam. Zij behaalde 227, maar rijdt voor de Drentse vereniging Laarwoud, dus in de selectie speelt ze geen rol.

De derde plaats in de ZZ-licht was voor Karlijn Veentjer met Faraphino BGF met een score van 222,5. Komend weekend is de derde en laatste selectie in Vlagtwedde.

Tussenstand

In de tussenstand heeft Linda Kouwenhoven inmiddels met 70 punten de hoogste positie, maar uiteraard ligt de strijd in de finale van het kampioenschap weer helemaal open. Marije Heuvel staat tweede in de tussenstand met Belana. De finale van het Gronings kampioenschap dressuur is op 11 en 12 februari in Winschoten.

In de Z2 pakte Britt Muis de overwinning in Winschoten. Met It’s Britt’s Corlando (v. Webster) bouwde de amazone van RV Veendam een royale voorsprong op. Féline Bakker eindigde als tweede met Vennedy. Ykje Baron was in de Z1 de beste met Jitze fan Bronny Friesians. Marian Doll stuurde Ans Granta naar de tweede plaats.