Linda Kouwenhoven legde zaterdag beslag op de titel in de ZZ-licht tijdens het Gronings kampioenschap. Ze was in het Stadspark de beste met Superhorse Easy (v. Fidertanz). In de Z2 was de titel voor Callista Leeuwerke.

In de ZZ-licht kwamen zes geselecteerde combinaties aan de start en de strijd was erg spannend. In de kür kreeg Stephanie Berends de hoogste waardering met Sipko’s Enrico (66,813%), maar dat was net niet genoeg om Kouwenhoven te kunnen bedreigen. Linda Kouwenhoven eindigde op een gemiddelde van 65,574%, tegen 65,012 voor Berends. Teatske Bunschoten pakte met Hairco de derde plaats.

Z2 ook spannend

Ook in de Z2 was het spannend. Callista Leeuwerke pakte in deze klasse de Groninger titel. Ze behaalde met Santo’s Fatal Love (v. Lauries Crusador) een gemiddelde van 68,359%. Goede tweede was Féline Bakker en haar Vennedy. Zij wonnen de kür, maar kwamen met een gemiddelde van 68,268% net te kort om Callista Leeuwerke van de troon te kunnen stoten. Marloes Oosterhof behaalde een mooie derde plaats met Gabbana (v. Bretton Woods), waarmee ze een flinke progressie heeft geboekt in korte tijd.

De zwaarste dressuurtitel bij de pony’s was voor Kathy Roggen met Steendieks Campino. De amazone van PC Mazeppa bouwde een royale voorsprong op in de Z2 cat. DE. Liz Bouman werd met Rubi kampioen in de Z1 cat. D.