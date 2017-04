Kronenberg | STEGEN.NET | Equitext

De officiële naam voor de hippische zone in Park de Peelbergen werd afgelopen zaterdag onthuld bij de opening van het nieuwe evenemententerrein. De locatie zal vanaf heden ‘Grandorse – Top horse facilities’ heten.

Het Grandorse staat voor groots, voor grandeur, voor internationale allure, voor verbindingen, voor ambities, voor de paardensport waar elegantie en kracht centraal staat. De ingebruikname werd groots aangepakt met het NK mennen.

Met de opening van het Equestrian Centre de Peelbergen werd eind 2015 de eerste invulling gegeven aan de hippische zone in Park de Peelbergen. De zone bestaat uit vier deelgebieden, waarbinnen zowel de topsport als breedtesport beoefend wordt. Ten eerste het ECdP met daarnaast een gebied dat gereserveerd is voor hippisch gerelateerde bedrijven. Verder is er een gebied binnen de hippische zone bestemd voor de vestiging van paardenstoeterijen, handelsstallen en paardenhouderijen.

Het vierde deelgebied is de plek waar verdere hippische evenementen georganiseerd worden: het Grandorse. De naam is afgeleid van Grand, Horse en endorse. Het Grandorse is een initiatief opgezet door de paardenbranche en gezamenlijk met de overheid en investeerders verder ontwikkeld en gerealiseerd.

De zone biedt veel kansen voor de gehele paardenbranche om samen te werken. De beschikbare faciliteiten, aanwezige organisatiekracht en locatie zijn een uitstekende basis voor de realisatie van vele activiteiten voor verenigingen en stichtingen.