Mierlo | STEGEN.NET

Marc Houtzager gaat na twee onderdelen aan de leiding in de strijd om de Nederlandse titel. Op het NK-springen heeft de ruiter uit Rouveen nu 0.84 strafpunten met Sterrehof’s Calimero. Met Sterrehof’s Baccarat staat Houtzager derde.

De strijd is spannend, want negen combinaties staan in de kop van het klassement op minder dan een springfout. Houtzager reed vrijdag in het 1.50 direct op tijd met zijn beide paarden foutloos. Dat deed ook titelverdediger Frank Schuttert. Hij werd in het eerste onderdeel, een jachtparcours, zesde met Chianty’s Champion en staat nu op de tweede plaats.

Joy Lammers, die het eerste onderdeel won, hoorde nu met Taura van de Broekkant twee balken op de grasmat van Mierlo ploffen. Jur Vrieling klom mooi op in het klassement. Hij bleef met VDL Glasgow vh Merelsnest foutloos en staat nu achtste met 3,14 strafpunten. Albert Zoer staat 13e met Heechhiem’s Cancun VDM met 5,50. De ruiter uit Echten maakte vrijdag een foutje.