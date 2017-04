Mierlo | STEGEN.NET

Marc Houtzager is Nederlands kampioen bij de springruiters. De ruiter uit Rouveen sloot zondag op het CH Mierlo zeer sterk af. Met Sterrehof’s Calimero hield hij Michel Hendrix en Lisa Nooren achter zich.

Houtzager liep in het eerste onderdeel, het jachtparcours, 0.84 strafpunten op. Vrijdag reed hij Calimero foutloos, net als zondag in de eerste omloop. In de tweede omloop kwam er alleen nog een strafpunt bij voor de tijd. Met een totaal van 1.84 bleef de topruiter Michel Hendrix (op Baileys) ruim voor.

Hendrix kwam op een totaal van 6.24, dit dankzij een fout in de laatste ronde. Dat leverde hem de tweede plaats op. Het brons was voor Lisa Nooren, die met VDL Groep Sabech d’Ha wel het laatste onderdeel wist te winnen. Nooren bleef op de slotdag als enige dubbel foutloos en binnen de tijd.

Drie keer zilver

Marc Houtzager behaalde op het NK-springen al drie keer zilver en twee keer brons. Nu is dan zijn eerste titel bij de senioren een feit. ,,Sterrehof’s Calimero sprong in de laatste ronde fenomenaal. Ik had geluk dat ik een springfout mocht hebben. Ik heb mijn eigen ronde gereden. Ik ben heel blij met dit resultaat. Ik had hier op het NK in Sterrehof’s Calimero en Sterrehof’s Baccarat twee goede paarden bij me. Maar het moet wel gebeuren. Ik ben super tevreden. In de eerste ronde vandaag was er misschien niet zoveel schifting in het klassement, maar in de tweede was een serieuze ronde waarin van alles gebeurde.”

Met Baccarat eindige Houtzager als vierde in het kampioenschap, maar omdat ruiters reglementair maar met een paard in de eindstand voorkomen staat alleen zijn gouden medaille in de uitslag.

Eerste medaille Hendrix

Michel Hendrix won zijn eerste medaille op een seniorenkampioenschap. ,,Ik ben ontzettend blij met mijn tweede plaats. Als was dat na de laatste ronde toen ik de ring verliet wel wat dubbel.” Hendrix maakte namelijk een kostbare fout op de laatste hindernis, maar die bracht een medaille niet in gevaar. ,,Mijn paard Baileys heeft alle drie de dagen fantastisch gesprongen. Hij voelde vooraf al heel goed aan. Ik was bang dat ik nog wat weinig wedstrijdritme had, maar het heeft heel goed uitgepakt.”

