Donderdagmiddag om 15.00 gaat de eerste deelnemer aan het NK springen de baan in. Precies 50 combinaties doen de komende dagen in Mierlo een gooi naar de titel. Zondagmiddag is bekend wie de opvolger van Frank Schuttert zal zijn.

En dat is misschien wel Frank Schuttert zelf, want de ruiter uit Ommen, verbonden aan de stal van Jos Lansink, is natuurlijk vastberaden om zijn titel te verdedigen. Schuttert komt in de baan met Chianty’s Champion (v. Champion du Lys).

Er zijn ook veel concurrenten die in het eerste onderdeel meerdere paarden starten. Zo rijdt de Friese amazone MarriĆ«t Hoekstra met zowel U-Bresco Z als Wimphof’s Hinde de la Vie. Jur Vrieling, vorig jaar goed voor het zilver, komt aan de start met Corporal VDL en met VDL Glasgow vh Merelsnest.

Ook Albert Zoer en Marc Houtzager zadelen twee paarden. Zoer komt in actie met Heechhiem’s Cancun VDM en zijn schimmel Gigolo. Houtzager doet een beroep op Sterrehof’s Baccarat en Sterrehof’s Calimero.

De eerste wedstrijd is een jachtparcours. Vrijdag is vanaf 16.30 het tweede onderdeel en op zondag is vanaf 15.30 de finale. Ook strijden in Mierlo de Junioren en de Young Riders om de Nederlandse titels.

Startlijsten en uitslagen vind je hier.