Veeningen | STEGEN.NET

Met een prima rit wist Maaike ten Berg-Bijlsma uit Rogat vrijdagmiddag de Businessclub CH De Wolden Prijs op haar naam te schrijven. De amazone uit Rogat hecht er sterk aan dat jonge paarden in wedstrijden op niveau zoals dat van CH De Wolden, worden uitgebracht en daarom was Maaike Ten Berg-Bijlsma dan ook bijzonder blij met de winst in de rubriek voor zevenjarige paarden.

Met Fresco Blue, een nazaat van de bekende VDL Zirocco Blue, ging Maaike ten Berg foutloos rond in de Businessclub CH De Wolden Prijs, een wedstrijd direct op tijd over hindernissen van 1.30 m. Haar tijd was voldoende om de concurrenten voor te blijven. Emile Tacken werd tweede op Faithful (Calvaro Z x Indorado) met een tijd van 63.03 en op de derde plaats eindigde Johan Bergs. Hij maakte een foutloze rit met Bibisi CKV en had daar 64.77 seconden voor nodig.

Tevreden

Maaike Ten Berg-Bijlsma was erg tevreden over het winnende optreden van Fresco Blue. ,,Hij liep vanaf het begin heel goed en alles ging zoals het moest gaan”, aldus de amazone uit Rogat, die het belangrijk vindt dat de jonge paarden in Veeningen starten. ,,Rijden op een concours als CH De Wolden is een wezenlijk onderdeel van de opleiding van deze jonge dieren. In de eerste plaats moet zo’n jong paard er aan wennen dat hij enkele dagen achtereen van huis is. Daarnaast staat CH De Wolden er om bekend dat de accommodatie prima is en erg goede faciliteiten biedt.”

Ervaring opdoen en wennen aan de entourage van een groots concours, dat zijn zaken die volgens Maaike ten Berg belangrijk zijn. ,,De jonge paarden hebben al enige ervaring op nationale concoursen, maar een opbouw met bijvoorbeeld pagodetenten en een tribune, zoals De Wolden dat rond de ringen heeft, zijn ze niet gewend. Daarom is het belangrijk dat ze ook hiermee leren omgaan.”

Wat de winnende Fresco Blue aangaat, heeft Ten Berg-Bijlsma vertrouwen in de toekomst. ,,Hij heeft zeker mogelijkheden voor de toekomst. Ik merk dat hij een goede instelling heeft, voorzichtig is en geen fouten wil maken.”

Ervaren paarden

Later op de vrijdag kwamen de ervaren paarden uit in de Spruce Meadow Prijs, een rubriek met barrage over 1.45 m. Met maar liefst 76 combinaties was deze wedstrijd, een kwalificatie voor de Grote Prijs van zondag, uitstekend bezet en twintig combinaties zorgden voor een spannende barrage.

Dat de kwaliteit hoog was bleek wel uit het aantal foutloze ritten in die barrage, namelijk elf. Uiteindelijk was het in de negende rit dat Brit James Billington op Baltic VDL (Quaprice Bois Margot x Jus de Pomme) de snelste tijd neerzette: 38.81. Aan het eind van de wedstrijd kwam zijn landgenoot Jake Saywell met Havinia van de Roshoeve (Cicero Z x Lacantus) daar nog in de buurt: 39.97. Maar het gat met de derde man, de Japanner Taizo Suggitani met (Chopard 19 (Colandro x Hold Up) was al anderhalve seconde: 40.25.

Beste Nederlander in de barrage werd Kristian Houwen die met Edingburgh (Vleut x Darco) in 42.84 zevende werd.