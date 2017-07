Ermelo | STEGEN.NET | KNHS

Edward Gal pakte zondag zijn negende titel bij het NK-dressuur. Met Glock´s Zonik moest Gal in het eerste onderdeel van het kampioenschap nog genoegen nemen met de tweede plaats, in de afsluitende kür trok hij alsnog de titel naar zich toe. Madeleine Witte-Vrees won zilver, Hans Peter Minderhoud brons.

In het eerste onderdeel, de Grand Prix, was Madeleine Witte-Vrees met haar hengst Cennin vrijdag de beste, de combinatie bleef Gal en Glock´s Zonik nipt voor. Hans Peter Minderhoud werd in die proef derde. Zondag werd de afsluitende kür verreden, voor een goed gevuld stadion. De toeschouwers zagen publiekslieveling Glock´s Zonik met Edward Gal daarbij op spectaculaire wijze door de baan gaan en de zege grijpen.

Rustig rijpen

Edward Gal:. ,,Zonik is pas negen jaar, maar hij doet het echt heel erg goed. Dit was pas zijn vierde Grand Prix die hij liep en zijn tweede kür. Dit was ook pas de eerste keer dat we deze kür reden, maar het paste hem goed. Ik ben gewoon heel blij met hoe hij aanpakt, maar het is echt nog een jong paard en je merkt nu ook wel dat hij moe is. Het is heel belangrijk dat we echt rustig aan met hem doen, Glock´s Zonik is echt een heel goed paard. Hij heeft denk ik nog een jaar of misschien twee jaar nodig om echt helemaal te rijpen naar een top Grand Prix paard. Iedere wedstrijd gaat het beter dat geeft heel goede hoop voor toekomst.”

Zilver en brons

Madeleine Witte-Vrees reed een goede kür, maar bleef niet foutloos. De amazone was blij met haar zilveren medaille. ,,Ik ben heel tevreden met Cennin, ik had vandaag een fout die ik niet gewend ben, maar dat kan gebeuren. Vooraf wist ik dat de kans groot was dat Edward mij er toch af ging rijden, maar ik ben dik tevreden. Cennin is nog jong en we zitten nog lang niet aan ons plafond.”

Bronzen medaillewinnaar Hans Peter Minderhoud was ook dik tevreden met zijn routinier Glock´s Johnson. ,,Hij is 15 jaar, maar hij heeft nog niets ingeboet. Vrijdag in de Grand Prix en vandaag in de Kür ging hij er vol voor. Hij voelt als in de bloei van zijn leven. Ik ben er heel trots op dat hij al die jaren een vaste waarde voor het Nederlandse team is,” vertelt Minderhoud over de hengst.

In de eindstand van het kampioenschap werd Emmelie Scholtens met de beeldschone hengst Apache vierde. Diederik van Silfhout, vorig jaar nog kampioen met zijn paard Arlando, werd met zijn nieuwe troef Four Seasons vijfde.

Equipe voor EK

Bondscoach Rien van der Schaft maakte na het NK de equipe voor de EK dressuur eind augustus in Göteborg bekend. Gal, Witte-Vrees en Minderhoud zijn opgenomen in de selectie, evenals Diederik van Silfhout, de Nederlands kampioen van vorig jaar. Van Silfhout (Four Seasons) eindigde in de titelstrijd van zondag als vijfde in de kür achter Emmelie Scholtens (Apache), maar kreeg voor de EK de voorkeur. ,,Ik vind hem een zekerder factor”, aldus Van der Schaft. Voor Scholtens is het een bittere pil.