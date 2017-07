Ermelo | STEGEN.NET

Madeleine Witte-Vrees was met haar hengst Cennin bij het NK-dressuur voor senioren de beste in het eerste onderdeel. De amazone uit Schijndel bleef Edward Gal en Glock’s Zonik 0.32 procent voor. Hans Peter Minderhoud staat na de eerste wedstrijd derde met Glock’s Johnson TN N.O.P.

Madeleine Witte-Vrees reed als laatste in de Grand Prix en nam de leiding over van Edward Gal en zijn negenjarige talent Glock’s Zonik. ,,Mijn eerste reactie is: ‘wat een geweldig paard heb ik toch’”, zegt Witte-Vrees. ,,Na Rotterdam, waar Cennin zijn ijzer aftrapte drie weken geleden, heb ik even rustig aan moeten doen. Dit was na de wereldbekerfinale in Omaha pas onze tweede wedstrijd buiten. Cennin is zo betrouwbaar. Hij heeft een karakter van goud. Het waaide best hard, maar hij geeft nergens om.”

Het NK Dressuur is de laatste observatiewedstrijd voor het EK volgende maand in Gothenburg. ,,Ik heb er nu wel vertrouwen in dat we naar het EK gaan. Ik denk nog niet aan de titel. Ik ga zondag weer m’n best doen. Ik ben al heel blij met vandaag.”

Edward Gal staat na de Grand Prix tweede met Glock’s Zonik en vierde met stalgenoot Voice. ,,Over Zonik ben ik heel tevreden. Dit was pas zijn vierde Grand Prix. Ik voel dat het steeds beter gaat. Het begin was heel goed, in de galop wilde ik niet alle risico’s nemen.” Gal weet nog niet met welk paard hij zondag de finale van het NK rijdt. ,,Voice is denk ik nu mijn EK-troef, maar we gaan nog overleggen. Wordt vervolgd”, lacht Edward Gal.

Zondagmiddag krijgt het NK-dressuur zijn apotheose met de Kür op Muziek. Na afloop zal bondscoach Rien van der Schaft het dressuurteam bekendmaken dat gaat deelnemen aan het Europees Kampioenschap in Gothenburg in augustus.