Zweeloo | STEGEN.NET

Op zondag 30 juli staat in Zweeloo het Masters springen op het programma. Het evenement is al 12 jaar een begrip. De Masters heeft een nieuwe datum gekregen en dat heeft alles te maken met het vervroegen van het Drents kampioenschap.

Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juli zijn er veel activiteiten. Mede-organisator Johan Ziengs spreekt van een ‘boordevol en interessant’ programma, waaraan zowel kenners als liefhebbers hun hart kunnen ophalen. ,,We hebben hier in het hartje van Zweeloo de beschikking over een fantastisch buitenconcours met een hele informele uitstraling en sfeer. Eén ding staat op voorhand vast: Masters Springen Zweeloo staat garant voor spektakel.”

Verplaatsing

Met de bestuursleden Willem Schepers en Joop Beukers is Ziengs, samen met de vele vrijwilligers, er trots op dat dit stukje hippische topsport al weer voor de 12e jaargang op de kalender staat. Dit keer niet in de tweede week van augustus, maar eind juli. ,,Dat heeft alles te maken met de verplaatsing van de Drentse kampioenschappen in Exloo naar het laatste weekend van juli. Wij lopen synchroon met dit evenement, want met tradities moet je nooit breken.”

Het Masters Springen Zweeloo groeit volgens Ziengs nog elk jaar door. ,,Inmiddels ligt de grasmat in de Hof van Been aan de Hoofdstraat in Zweeloo er weer fantastisch bij. De arena wordt voorzien van tribunes met een capaciteit van bijna tweeduizend zitplaatsen.”

Vrijdagavond komen er bij de start van het Masters Springen overigens geen paarden in de ring, maar is de arena ingeruimd voor de volleyballer. Zij gaan strijden om de Masters Volleybal-hoofdprijs.

Op zaterdag barst het hippisch geweld los. Vanaf 10.00 uur komen de jeugdige ruiters en amazones in actie tijdens de Bixie-wedstrijden. ,,Hierbij is het niet alleen belangrijk hoe de ruiter of amazone op de pony zit, maar ook hoe ze er mee omgaan. Het is de aanloop naar de wedstrijdsport. Uniek voor deze jeugdige deelnemers is het feit dat ze hun opwachting mogen maken in de heuse Masters Arena”, aldus Ziengs.

Zaterdagavond maken de organisatoren de tent weer in gereedheid voor het inmiddels befaamde Ruiterbal. De muzikale medewerking van The Rousers. Zondag 30 juli a.s. is traditiegetrouw vanaf 14.00 uur gereserveerd voor het springgeweld met in de ring de beste ruiters en amazones van Noord- en Oost-Nederland. Dit alles wordt om 11.00 uur voorafgegaan door het DAP ZOD Jachtspringen en om 12.30 uur staat de rubriek Golden Oldies op het programma, waarbij voormalige toppers van weleer het tegen elkaar opnemen.