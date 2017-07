Zweeloo | STEGEN.NET

Eric ten Cate won zondag het Masterspringen in Zweeloo. De ruiter uit Geesteren was de beste met ECW Blue Sky.

De Masters wordt traditioneel in de Hof van Been verreden op de dag na het Drents kampioenschap. Voor de Masters waren 14 ruiters uitgenodigd. De organisatie had dit jaar pech met het weer, er vielen flinke buien. De grasmat werd daar natuurlijk niet beter van, maar de gezelligheid leed er niet onder.

Twentse ruiters domineerden in de Masters. Winnaar werd dus Eric ten Cate en Remco Been pakte de tweede plaats. Drents kampioen Lennard de Boer werd derde en Anouk Vos vierde.