Hilvarenbeek | STEGEN.NET | persbericht

Tijdens de tweedaagse fokdag georganiseerd door Fokvereniging het Friesche Paard Zuid-Nederland werd Sinne van stal Lagevoort (Beart 411 x Andries 415), gefokt door Jan en Maria van Driel uit Liessel en in eigendom van M.A.M. van den Akker uit Heesch, uitgeroepen tot algemeen fokdagkampioen.

Tijdens de eerste dag werd al snel duidelijk dat de kwaliteit dit jaar weer prima was. Op zondag 6 augustus verschenen voornamelijk veulens in de keuringsring, waarvan bij de hengstveulens 23% en bij de merrieveulens 12% werd bekroond met een eerste premie. Tijdens de Pavo Fryso Bokaal voor jonge Friese paarden met tuigaanleg kwam één deelnemer aan de start: Oukje van de Maria Louise Hoeve (Jisse 433) met Fleur van Kempen. Oukje kreeg een uitnodiging voor de Centrale Kleuring.

Veulens

Op maandag werden er in alle rubrieken paarden gekeurd. Bij de hengstveulens werd 29% bekroond met een eerste premie. Bij de merrieveulens bleef dit percentage steken bij 13%. Het aantal tweede premies bij de merrieveulens was maar liefst 56%. Bij de enters behaalde vijf van de acht (63%) een eerste premie. Ook de twenters kenmerkte zich als een goede groep met 40% eerste premies.

In de koninginnenrubriek (3-jarige merries) werden 22 paarden gekeurd. Hiervan werd 11 % gepromoveerd tot eerste premie merrie. Als beste driejarige werd gekozen Tanje H (Bartele 472 x Haitse 425) gefokt en in eigendom van W. Hendriks te Reusel. Deze merrie werd later op de dag gehuldigd als algeheel reserve dagkampioen.

Bij de vier- tot zesjarige stermerries, altijd weer een prachtige collectie paarden tijdens deze fokdag, kreeg 56% een uitnodiging voor deelname aan de Centrale keuring te Drachten. Twee stermerries verschenen in de rubriek 7 jaar en oudere stermerries en kregen beide een uitnodiging voor Drachten. Dit was ook van toepassing op de Kroonmerries.

Beste hengstveulen

Als beste hengstveulen werd Falco van stal Bellefleur (Meinte 490 x Norbert 444) van W.H. Derksen te Oosterhout gehuldigd. Beste merrieveulen en tevens jeugdkampioen werd Eefke K. (Beart 411 x Tsjerk 328) van J.A.M. Kuijpers uit Langenboom. Reserve jeugdkampioen werd het merrieveulen Elske D.T. (Aarnold471 x Norbert 444) van E. den Toom uit Molenaarsgraaf.

Het kampioenschap drie- jaar en oudere merries werd gewonnen door Sinne van stal Lagevoort, die aan het einde van de dag gehuldigd werd als algeheel dagkampioen 2017.

In de ochtend werden de voorselecties verreden van de Pavo Fryso Bokaal voor jonge Friese Paarden met Dressuuraanleg. Zes van de 15 combinaties zijn uitgenodigd voor de halve finale tijdens de Centrale merriekeuring te Drachten. Het middagprogramma, dat in het teken stond van de diverse kampioenschappen, werd afgewisseld met de presentatie van negen goedgekeurde KFPS geregistreerde dekhengsten: Wytse 462, Jorn 430, Haike 482, Mees 497, Wylster 463, Nane 492, Bikkel 470, Omer 493 en Jouwe 485 stalen de show onder het zadel, aan de lange lijnen en aan de hand. De organisatie is trots zoveel hengsten te mogen verwelkomen en het publiek waardeerde de shows met een oorverdovend applaus.

Eerbetoon

Als eerbetoon aan Annie Slokkers werd de Annie Slokkers wisseltrofee verreden, een damesrubriek voor regio Zuid Nederland. De rubriek werd gewonnen door Merle van de Waelhoeve van Margreet Hendriks van Warbij uit Zuilichem. Ook kon het publiek genieten van de spectaculaire Open Klasse Tuigrubriek met zes deelnemers. Ook hierbij werd Merle van de Waelhoeve van Margreet Hendriks van Warbij uitgeroepen tot beste combinatie, waarbij Mart Mies uit Hoeven met Victor M. de tweede plaats bezette. Aansluitend aan de open klasse werd aandacht besteed aan het afscheid van Mart en Victor van de tuigpaardensport.