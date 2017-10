Barcelona | STEGEN.NET | KNHS

De Nederlandse springruiters hebben in Barcelona de finale van de Longines FEI Nations Cup gewonnen. Daarmee herhaalden ze de titel van 2014. Een fantastische afsluiting van het seizoen voor het team van bondscoach Rob Ehrens, dat vorige maand op het EK in Gothenburg op de zesde plaats eindigde.

Ehrens: ,,Een thriller. Ik ben heel blij! Hier doen de beste acht landen van de wereld mee. En dan winnen. Mijn ruiters hebben het fantastisch afgemaakt vandaag.”

Met de thriller doelt Ehrens op de spanning en op de late start van de wedstrijd. Op de Real Club de Polo – waar de Nederlandse springruiters 25 jaar geleden Olympisch teamzilver wonnen – begaf een van de lichtmasten het voor aanvang van de finale. De wedstrijd begon bijna twee uur later nadat de technische problemen opgelost waren. ,,De ruiters zijn profis. Die hebben daar geen last van. Alle landen reden vandaag heel sterk. Het was een hele mooie strijd vandaag. Het was moeilijk, maar mijn ruiters reden heel sterk. Dit is een hele mooie afsluiting van het seizoen.”

Tijdfout

Net als in de eerste wedstrijd van de finale donderdag was het zaterdagavond laat bijzonder spannend. Met slechts 1 tijdfout haalde Oranje de titel binnen. Met de Verenigde Staten en België met 4 strafpunten op zilver en brons. Net als donderdag waren Harrie Smolders – vorige week winnaar van de Global Champions Tour en nummer 2 van het EK vorige maand – en Jur Vrieling de foutlozen voor het team van Ehrens. Smolders voelde de druk als laatste ruiter, maar leverde zoals we gewend zijn weer een foutloze ronde af met zijn hengst Don VHP Z. ,,Het liep fantastisch voor ons vandaag. We waren super scherp alle vier. De paarden waren super in vorm. Dit is een fantastisch gevoel”, lacht Smolders die in absolute topvorm verkeert.

Vrieling superieur

Jur Vrieling zette als eerste ruiter van team Oranje een superieure foutloze ronde op het scorebord met de geweldig springende zwarte hengst Glasgow vh Merelsnest. ,,Glasgow sprong echt top, geweldig”, reageerde Vrieling content. De routinier uit Holwierde moest zijn hengst drie keer opwarmen door het latere begin van de wedstijd. ,,Het was niet ideaal. Maar hij had gelukkig nog genoeg energie over.”

Michel Hendrix was er zo op gebrand om foutloos te rijden met Baileys – waar ze ook in slaagden – maar de tijd werd net overschreden, wat een tijdfout opleverde. ,,Ik baal van de tijdfout. Mijn parcours liep heel goed. Ik besloot na de muur een galopsprong meer te maken. Daar heb ik wat tijd verloren. Ik ben ontzettend blij met dit resultaat. Deze finale is het hoogtepunt van het seizoen van mij. Dat ik het zo af kan sluiten is geweldig.”

Regerend Nederlands kampioen Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero herhaalden hun resultaat van donderdag, 4 strafpunten. ,,Ik vond dat Calimero heel goed sprong. Hij werd iets onzeker in de dubbelsprong. Ik wilde de druk bij Harrie leggen”, grapte Marc direct na zijn parcours, al bijna zeker van de titel. De vier strafpunten waren het streepresultaat voor het team.