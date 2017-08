Ermelo | STEGEN.NET

Noordelijke deelnemers kwamen sterk voor de dag op de Hippiade voor pony’s. Marten Luiten uit Winschoten werd KNHS-kampioen in de Z2-dressuur. Ook het Friese viertal Goud4Goud pakte de titel en zorgde daarmee voor een primeur.

Niet eerder wist een viertal uit Friesland kampioen te worden op de Hippiade. Bovendien was de voorsprong indrukwekkend. De ploeg bestaande uit Amee ten Hoor, Nienke Wulff, Ava Krause en Esther Postmus behaalde 72,83% en bleef de concurrentie 5% voor. Dit viertal staat onder leiding van Jolien ten Hoor.

Nienke Wulff had met haar Yellow nog individueel mee gedaan en had een mooie zevende plaats en Ava Krause behaalde een twaalfde plaats.

Drenthe

Het viertal van Drenthe onder leiding van Viola Nijland in de klasse L cat. b/c/d/e werd kampioen met 78,33%. De ploeg van commandante Viola Nijland bestaat uit Sarah Goeree, Carlijn van Mensvoort, Anouk Slotboom en Leonie Tieben. Ook het zestal in de klasse M/Z cat. c/d/e werd kampioen met 66 % beide teams zijn samengesteld uit verschillende rijverenigingen. Drenthe kwam met vijf ponyteams naar Ermelo, waaronder die van commandante Viola Nijland.

Nijland is erg enthousiast over de meertallen. ,,In 2012 begon ikzelf met het rijden in een meertal, dat vond ik zo leuk dat ik hier anderen ook voor wil enthousiasmeren”, vertelt Viola. ,,Vanaf 2013 heb ik samen met partner Gert-Jan van der Meij Research Drive’s Meertallen opgezet en hier kan iedereen die in een meertal wil rijden zich voor aanmelden. Inmiddels doen er 37 combinaties mee en kwamen er 9 teams op de Drentse Kampioenschappen in Exloo aan de start.”

Er was ook Gronings succes bij de meermalen. Het viertal van PC Nienoord, onder leiding van Helen de Koning, werd kampioen in de kür klasse M/Z. De ploeg behaalde een monsterscore van 76,834% en bouwde daarmee een enorme voorsprong op bij het behalen van hun derde nationale titel. De equipe van Research Drive Esdalruiters uit Emmen werd tweede met 67,417%.

Vijfde titel Marten Luiten

Marten Luiten uit Winschoten werd kampioen in de Z2 met zijn Moviestar en had een topscore van 76,75%. In de kür deed hij er nog een schepje bovenop en reed naar een monsterscore van 80,36% en werd daarmee dik kampioen. Het was voor Luiten en Movie Star hun vijfde KNHS-titel. Sam Oudhof uit Nijeberkoop werd in de eerste proef derde met Bodethal’s Kosima met 71,79% en mocht ook de kür rijden, daar scoorden ze 74,42% en behaalden een mooie 5de plaats.

Zilver Flore Woerts

De tienjarige Flore Woerts uit Franeker met haar pony Igor reed in de B cat C naar de tweede plaats met 70.11% wat haar een zilveren medaille opleverde. Flore rijdt Igor pas 2,5 maand en behaalde al het Fries Kampioenschap. Ze reed een fijne proef, waarbij ook nog het veiligheidselastiekje losschoot, Flore schrok even maar reed gewoon door, dit belooft nog wat voor de toekomst!

De titel in deze klasse was voor de Drentse amazone Silke Reuvekamp en I Follow You. De combinatie van de PC Zuidwolde behaalde 70,61%.

In de L2 mocht de Friese Marilee de Vries met Dulce Evita’s Dance een derde prijs ophalen en Anna Fekkes uit Hemelum pakte met Mr Handsome het zilver in de M1. In de M2 was er brons voor Yvonne Tol uit Beilen en haar pony Albrecht’s Hoeve Lucky Boy.

Succes Marcella Berends

Ook Marcella Berends sleepte een KNHS-titel in de wacht. De amazone uit Emmer-Compascuum werd met Allstar kampioen in de Z1/Z2 cat. C. Berends kwam tot een winnende score van 69,66%. Ze start de ponyhengst Allstar sinds januari en was zelf al twee keer eerder Nederlands kampioen. Ook haalde ze brons in de M1/M2 cat. B met Gameboy, die nu te koop staat. Deze 9-jarige pony is met zijn stokmaat van 1.25 nu echt te klein geworden voor Marcella.

Een andere kampioene uit Drenthe vinden we in de klasse L1 bij de allerkleinste pony’s. Daarin ging de titel naar Pleun Passier van PC De Hullen uit Noord-Sleen. De amazone uit Oosterhesselen behaalde met Olde’s Hoeve Enzo een hele knappe score van 70,22%. Daarmee liet Pleun de concurrentie met ruim twee procent achter zich.

Springen

De strijd in de klassen Z en ZZ springen leverde waardige kampioenen op de pony Hippiade in Ermelo. Enrico van Manen zegevierde in de klasse ZZ springen, terwijl Irene van den Hof met het kampioenslint in de klasse Z huiswaarts keerde. Voor Saskia Brinkman betekende de titel in de categorie C haar tweede van de dag.

Sport van de bovenste plank; zo kan de Luzac Prijs klasse ZZ springen categorie D/E op de Hippiade in Ermelo het beste omschreven worden. De spannende ontknoping werd uiteindelijk in het voordeel van Enrico van Manen met Emilinda beslecht, die met een barrage uit het boekje koelbloedig de eerste KNHS-titel in zijn carrière opeiste.

In de Hartog Prijs klasse Z springen categorie D/E snelde Irene van den Hof onder het toeziend oog van vader Gert naar de kampioenstitel. ,,Ik had deze titel helemaal niet verwacht. Ik zag deze wedstrijd eigenlijk meer als een oefenrondje”, is de amazone na afloop enthousiast. Zilver in deze zwaarste klasse was er voor Auke Feenstra van de Tjongerruiters. De Friese ruiter kwam aan de start met Knud van Orchid’s.