Noordelijke ponyruiters scoren op Hippiade

ERMELO | STEGEN.NET | KNHS

De ponyruiters van PC Nienoord en PC Exloo hebben zaterdag tijdens de Hippiade voor pony’s goed gepresteerd. Beide Noordelijke clubs gingen met een titel naar huis bij de meertallen. Marten Luiten werd kampioen in de Z1.

De afdelingsdressuur en het verenigingskampioenschap op de Hippiade pony’s 2015 leverde nog meer sfeer en heel veel publiek. Je kon dit jaar over de hoofden lopen op het zonovergoten terrein van het Nationaal Hippisch Centrum.

Het zestal van RV Exloo won de titel in de klasse M/Z categorie DE. De ploeg van commandant Koos Naber behaalde een uitstekende score: 72.20%. ,,Het ging vandaag heel goed”, klinkt het in koor vanaf de pony’s. ,,Onze commandant Koos Naber is naar een bruiloft. Als het nodig is, is hij heel streng. We oefenden eerst één keer in de week, daarna twee keer.”

Lof voor PC Nienoord

Ponyclub Nienoord uit Tolbert werd kampioen met het viertal in de kür op muziek. De amazones en commandant Helen de Koning kregen veel lof van de jury, vanwege de mooie muziek en de verrassende lijnen. Met een score van 68,50% bleef Nienoord het viertal van Zilfia’s Hoeve (67,167%) gemakkelijk voor.

Titel voor Marten Luiten

In de individuele Z1 was Marten Luiten opnieuw succesvol. Met een prachtige score van 70,49% was de 13-jarige ruiter uit Winschoten onbetwist de beste in deze klasse met zijn pony Goldwin’s Hoeve’s Movie Star.

Het was hun derde Hippiade-titel op rij. ,, Het is een hele fijne pony. Als er veel publiek is dan kijkt ze wel even, maar in de ring geeft ze honderd procent. We hebben Movie Star samen met haar fokster Hilde Drent uit Onstwedde. Ik ga nu Z2 starten en dan zien we wel hoe ver we komen”, vertelde Marten, die lest bij Christa Larmoyeur. Floor van der Kuijl eindigde met Rubels Junior als tweede met 67,16%.

In de Z2 eiste EK-amazone Daphne van Peperstraten de KNHS-titel op met Don Camillo Du Bois. In de kür werden monsterscores behaald. Zo zag Van Peperstraten haar optreden beloond met 79,792%. Het was voor haar de eerste titel op de Hippiade.

Springen

Bij het springen klasse Z kleine maat zorgde Henrica Bakker voor een mooi Noordelijk succes. De amazone van de Heideruters uit Harkema eiste met Moesti de titel op. In de barrage bleef de Friese amazone Jessy Tewis op Enjoy de baas. In de M grote maat werd Anouk Vos uit Dalerveen (Boekweitruiters) met Bbn Buddha To Buddha reservekampioen, achter kampioene Jessie Wiefferink.

Kampioene in de ZZ DE werd Charlotte Kuijpers met Cooper. Anouk Vos wist niet tot de barrage door te dringen. Ze maakte in de eerste omloop een foutje met Whisper en belandde daarmee op plaats 15. De titel in de Z cat DE was voor Nina van Enckevort met Diego.