Het dressuurteam dat naar het EK in Gothenburg gaat is opnieuw gewijzigd. Ook reserve Emmelie Scholtens kan niet starten wegens een blessure van Apache. Nu is Patrick van der Meer met Zippo opgeroepen.

Afgelopen dinsdag werd nog bekend gemaakt dat Emmelie Scholtens en de hengst Apache in Zweden zouden opdraven vanwege een blessure bij Glock’s Johnson van Hans Peter Minderhoud. Nu blijkt ook Apache door een lichte blessure te zijn getroffen.

Teleurstelling

Scholtens: ,,Ik was in eerste instantie natuurlijk heel blij dat ik toch mee mocht naar het EK. Dat we nu toch niet kunnen gaan is een enorme teleurstelling. Gisteren merkte ik dat Apache tijdens de training niet helemaal zuiver liep. Na onderzoek is gebleken dat het herstel van deze blessure enkele weken nodig heeft en Apache dus niet op tijd fit genoeg is voor het EK.”

Bondscoach Rien van der Schaft: ,,Zaterdag komen alle Nederlandse dressuurruiters en hun paarden al aan in Gothenburg. Het is heel fijn dat Patrick zijn plannen om heeft kunnen gooien en morgenavond af kan reizen om samen met Edward, Madeleine en Diederik aan start te komen.”

Programma EK Dressuur

Dinsdag 22 augustus 15.00 – 22.15 uur, Grand Prix deel 1 (team)

Woensdag 23 augustus 15.00 – 23.00 uur, Grand Prix deel 2 (team)

Vrijdag 25 augustus 11.45 – 18.00 uur, Grand Prix Special (individueel)

Zaterdag 26 augustus 14.30 – 18.00 uur, Kür op muziek (individueel)