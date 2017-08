Ermelo | STEGEN.NET | KNHS

Kirsten Brouwer en Adelinde Cornelissen deden goede zaken op het WK voor Jonge Dressuurpaarden dat afgelopen week op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo plaatsvond. Beide amazones wisten zilver te behalen.

Brouwer reed met Sultan des Paluds naar een prachtige zilveren medaille bij de zevenjarigen, net achter de fenomenale Fiontini die onder de Spaanse Severo Jurado Lopez voor de derde keer wereldkampioen werd. Cornelissen bemachtigde een medaille in diezelfde kleur, zij deed dat met de zesjarige Governor-STR; een neefje van haar tweevoudig olympiër Parzival.

In de finaleproef reed Kirsten met de Soliman de Hus-nazaat naar 83,51%. De kwaliteit van Sultan des Paluds werd met 87,80% beoordeeld, de proef met 79,23%. ,,Ik ben er echt heel blij mee, het is een fantastisch paard om te rijden”, vertelt een tevreden Kirsten Brouwer na afloop. ,,Sultan des Paluds was iets meer gespannen dan in de kwalificatieproef, maar in de ring was hij mooi voorwaarts en konden we de score verbeteren. Ik heb echt genoten onderweg! Hij heeft zoveel talent voor de zwaardere oefeningen, dus ik heb hoge verwachtingen voor de toekomst.”

Net buiten medailles

Patrick van der Meer moest na zijn tweede plaats in de kwalificatieronde wat toegeven, met zijn First Apple (v.Vivaldi) eindigde hij met de vierde positie net buiten de medailles. Adelinde Cornelissen beleefde een goed weekend, want al haar paarden liepen naar top 10-posities in de finale. Bij de zevenjarigen was het Fleau de Baian, de volle broer van haar succespaard Parzival (v.Jazz), die naar de zevende plaats liep. Lynne Maas en haar Vivaldi-dochter Fantastique (v.Vivaldi) werden tiende, zij werden op de voet gevolgd door Kirsten Brouwer met haar KWPN-hengst Ferdeaux (v.Bordeaux) en Mara de Vries die met Farzana G (v.Ampère).

Zilver voor Cornelissen

Bij de zesjarigen was het Governor-STR (v.Totilas) die Adelinde Cornelissen naar de zilveren positie bracht. Met 9,06 punten in totaal, moest het charmante duo de Duitse Anne-Kathrin Pohlmeijer voor laten gaan.

,,Ik ben echt superblij”, licht Cornelissen toe. ,,Er zijn meer goede paarden, dus ik dacht, als ik iets wil bereiken moet ik er een schepje bovenop doen. Ik heb risico genomen en ben er vol voor gegaan.” Dana van Lierop en Gunner KS (v.Belissimo M) sloten het WK af met de zevende plaats, Jeanine Nieuwenhuis en Bretton Woods-dochter Great Lady TC werden dertiende.

Sterk deelnemersveld vijfjarigen

Bij de vijfjarigen was er in een zeer sterk deelnemersveld nogmaals succes voor Cornelissen. Met Henkie (v.Alexandro P) reed zij naar de zesde plaats. Dinja van Liere stuurde de charmante Haute Couture (v.Connaisseur) naar de tiende plek . De rubriek werd gewonnen door de Duitse Ann-Christin Wienkamp.