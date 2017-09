Drogeham | STEGEN.NET

Volle tribunes, mooi weer en tuigpaardrubrieken op hoog niveau. Het CH Drogeham beleefde zaterdag een succesvolle editie. Daarbij werd er ook gestreden om een aantal titels.

Zo stond op het CH Drogeham onder andere het Nederlands kampioenschap klavertje drie op het programma. De strijd ging tussen Sybren Minkema en Feike Holtrop. Beiden reden met het mes tussen hun tanden om het kampioenschap te behalen. Holtrop kwam uiteindelijk aan kop met zijn mooie Friese driespan Egbert van de Zonschate (v. Jasper), Hessel fan’e Stjelpdyk (v. Andries) en Bettina H (v. Jasper).

Friese dekhengsten

De titelstrijd bij het NK Friese dekhengsten in tuig was spannend. De jury stond voor een lastige keus, in een rubriek waarin het genieten was van mooie paarden en mooie sjezen. Jelmer Chardon kon na een prachtige wedstrijd het kampioenslint op komen halen met de goedgekeurde Eise 489 (v. Maurits). De tweede plaats was voor Lambertus Huckriede met Uldrik 457 (v. Dries).

Ook de KWPN’ers streden in Drogeham om de belangrijke titel eenspannen ereklasse. Negen paarden bonden de strijd aan. Harry van Middelaar met zijn Brandy won hierbij het kampioenslint en wederom eindigde Lambertus Huckriede op een tweede plaats, nu met ECW Business.

Frank Roest prijs

En als laatste rubriek van de dag was er de Frank Roest prijs en in deze rubriek rijden de eerste en tweede geplaatste van de rubrieken tweespannen. Het bestuur van het CH Drogeham vormde de jury. Ze mochten geen overleg plegen met elkaar, maar werden afzonderlijk gevraagd om hun favoriet te kiezen en dat maakte het allemaal nog erg spannend. De winnaar was Leendert Veerman en hij won het grote bedrag van wel € 1000,00

Afscheid

Er was ook nog een emotioneel afscheid van Jan Woudstra en Ytsen de Vries, die jaren lang in het bestuur gezeten hebben en heel veel werk hebben verricht.