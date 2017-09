Tolbert | STEGEN.NET

De derde editie van Outdoor Tolbert, van 12 t/m 17 september, is een dag langer dan de voorgaande afleveringen. Dat heeft alles te maken met de enorme belangstelling. Zo zijn Jur Vrieling, Albert Zoer, Piet Raijmakers jr. en Lennard de Boer van de partij.

De derde editie van Outdoor Tolbert, op de prachtige zandbaan achter de HJC-manege, duurt deze keer dus zes dagen. ,,We beginnen nu al op de dinsdagmiddag met het B-springen”, vertelt Martha Hummel van de organisatie. De uitbreiding geeft wel aan dat de ruiters het nog betrekkelijk nieuwe Outdoor Tolbert nu al als een must beschouwen.

Op woensdagmiddag is de jeugd aan zet met ponywedstrijden en op donderdag beginnen dan de klasse L, M, Z, ZZ en 1.40. ,,De twee pistes zijn verlicht, dus we gaan ook ‘s avonds door. Dat geeft echt een prachtig en sfeervol plaatje”, aldus Hummel.

Op zaterdagavond is de Grote Prijs voor de Z/ZZ, met als prijs een nieuwe paardentrailer. Zondagmiddag is de Grote Prijs Jumping Outdoor Tolbert, waarbij titelverdediger Lennard de Boer op de nodige tegenstand mag rekenen, in een poging de trainingsmolen te winnen. De Boer won vorig jaar met Zazou.

Het draait op zondagmiddag niet alleen om topsport, ook dan is er weer veel ruimte voor de jeugd. Thema is: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De allerkleinste ruitertjes komen dan in de baan om bixieproefjes te rijden. Dat doen ze verkleed en ook daarvoor is een extra prijs beschikbaar. Ook is er een ‘meet and greet’ met topruiters.