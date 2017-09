Tolbert | STEGEN.NET

Voor amazone Marcelle Hokse wordt de derde editie van Jumping Outdoor Tolbert (12 t/m 17 september) extra spannend. Als zij er in slaagt om zondag de Grote Prijs over 1.40 te winnen dan krijgt de amazone uit Staphorst een bonus van 5.000 euro.

Jumping Outdoor Tolbert vormt namelijk een soort minicompetitie met Jumping Houten. Een deelnemer die op beide evenementen de slotrubriek wint kan de extra geldprijs tegemoet zien. Hokse is daarvoor dus in de race. En de vorm is er, want de amazone werd onlangs tweede op de Hippiade.

Toch zal Marcelle Hokse het niet cadeau krijgen bij Outdoor Tolbert, want de concurrentie is groot. De Drentse crack Albert Zoer heeft alle twee eerdere edities meegedaan. ,,Het is een mooi concours en je ziet het ieder jaar groeien. Vooral de accommodatie met de all weatherbodem is top en dat is ook een van de redenen om in Tolbert te rijden”, aldus Zoer, die het evenement al eens op zijn naam schreef.

‘Prima bevallen’

Ook Jur Vrieling en Piet Raijmakers jr komen in Tolbert aan de start. Verleden jaar deed de Brabander voor het eerst mee. ,,Het is toen prima bevallen en dat is de reden waarom ik opnieuw naar Tolbert kom”, laat de ruiter weten. “Het is een nationaal concours met internationale uitstraling. Ik heb gezien dat de organisatie er flink aan trekt en alles goed wil doen.”