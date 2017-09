Rome | STEGEN.NET | KNHS

Harrie Smolders is door tweede te worden in de Grote Prijs van Rome winnaar van de Global Champions Tour 2017. Een unieke prestatie voor de huidige nummer zes van de wereld en de zilveren medaille winnaar van het EK vorige maand.

Smolders is de eerste Nederlander die de prestigieuze Global Champions tour op zijn naam schrijft. Nog voor de laatste wedstrijd van de Tour wordt verreden is Smolders niet meer in te halen door zijn concurrenten.

,,Super dat het gelukt is”, klinkt Smolders nuchter vanuit Rome. ,,Ik had het zelf niet verwacht en was er vandaag ook niet mee bezig. Ik was gefocust op mezelf en op mijn paard Don. Toen ik bij de beste drie zat bleek ik voor mijn concurrenten niet meer in te halen en kon ik het hier in Rome afmaken. Ze hebben geen kans meer”, lacht Harrie.

,,Alles valt dit jaar op de juiste plaats. Emerald en Don springen de ene foutloze ronde na de andere. Ze zijn zo constant. Ik kan ze afwisselen en op het hoogste niveau in de Global Champions Tour rijden. Daarnaast nog het EK en meerdere landenwedstrijden. Onze kracht zat dit jaar echt in de breedte.”

In acht van de veertien wedstrijden van de Global Champions tour reed Smolders zich in de top van het klassement, met een overwinning in Chantilly en tweede plaatsen in Hamburg en Rome. Smolders is de meest constant presterende ruiter van de Global Champions Tour 2017 met zijn toppaarden Don VHP Z, Emerald, Capital Colnardo en Zinius. In Rome reed Smolders zich met zijn Don VHP Z op het podium.

Smolders moest het in Rome in de barrage opnemen tegen Marcus Ehning en de Zweedse Evalina Tovek. Ehning kreeg met Funky Fred vier strafpunten. Don VHP Z, de tophengst van Smolders, deed wat hij eigenlijk altijd doet en dat is geen fouten maken. De Zweedse bleef net als Smolders en Don VHP Z ook foutloos en kwam sneller over de finish, waarmee ze Smolders naar de tweede plaats verwezen.

Eerder op de dag won Smolders met Eric Lamaze al de teamwedstijd van de Global Champions League. Ook met zijn team Hamburg Diamonds aan de leiding in de Global Chamions Tour. In november tijdens de finale in Doha kan Smolders met zijn team Hamburg Diamonds de Champions Leageu winnen. ,,In Doha ga ik echt voor de dubbel en probeer we het af te maken. Dat zou echt fantastisch zijn”, vertelt Smolders.