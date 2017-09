Mariënheem | STEGEN.NET

Met CSI Salland van 5 tot en met 8 oktober voor de deur stelde hoofdsponsor Jonny Roelofsen voor de concourskrant talrijke vragen aan de Grote Prijs-winnaar van vorig jaar, Marc Houtzager. Die spreekt zich uit over de ‘mannenwereld’ en dat geld wel echt essentieel is voor de topsport. ,,Als ik nu had moeten beginnen als topsporter dan had ik, met de faciliteiten die ik toen had, geen kans”, vertelt de olympisch springruiter.

Jonny Roelofsen vertelt over zijn dochter Dominique die recentelijk voor een fulltime functie in zijn bedrijf Roelofsen Horse Trucks koos en daardoor wat minder vaak in de wedstrijdring te zien is. Marc Houtzager ziet dat als een goede zet om toch bij de topsport betrokken te blijven.

,,Eerlijk gezegd vind ik het voor een vrouw in de top van de paardensport echt heel moeilijk tegenwoordig. Het is toch een beetje een mannenwereld en die kan heel hard zijn. Als vrouw moet je echt je mannetje staan. Daarmee zeg ik niet dat vrouwen zich niet redden in de springsport, maar voor meer zekerheid zouden je dochters beter voor jouw bedrijf dat misschien wel de beste ter wereld is kunnen kiezen ten opzichte van een topsportcarrière.”

Houtzagers dochters Nina en Liz zijn nog heel jong. ,,Ik zal ze ondersteunen en proberen de juiste paarden voor ze te vinden. Het is nu nog vroeg om daarover na te denken en misschien willen ze wel helemaal niet. Maar de sport vind ik heel moeilijk op het moment. Als ik nu had moeten beginnen als topsporter dan had ik met de faciliteiten die ik toen had, geen kans. Ik ben op het goede moment begonnen en mede door ondersteuning van Stoeterij Sterrehof rij ik nog steeds in de top. Het kost gewoon ontzettend veel geld. Je hebt een goede sponsor nodig.”

Jonny Roelofsen beaamt dat. ,,Wij zijn sponsor van Jeroen Dubbeldam, die ook op CSI Salland meerijdt. Ik vind het belangrijk dat hij zich moet kunnen focussen op de sport. Als topsporter moet je niet bezig zijn met het financiële aspect. Je zou er al helemaal geen zorgen over moeten hebben. Dat gaat ten koste van je prestaties. Wij proberen voor hem een back-up te zijn, zodat hij een goed paard kan vasthouden.”

Geld essentieel

,,Geld is wel echt essentieel voor de topsport”, weet Marc Houtzager. ,,Maar alles wat geen topsport is, is al veel toegankelijker. De één-sterren-rubrieken op CSI Salland zijn bijvoorbeeld heel leuk en toegankelijk voor amateurs. Zo krijgen ruiters uit de buurt ook de kans om deel te nemen aan een internationale wedstrijd en deze te winnen natuurlijk. Dat is dan waarschijnlijk ook het doel voor die wedstrijd. Daar kan je naar toe trainen. Dat maakt paardensport leuk.”

Marc Houtzager had een uitnodiging om in Beijing te rijden, maar komt opnieuw naar CSI Salland in Mariënheem. ,,Vorig jaar was het echt gezellig en stonden er fijne proeven. Dus mij zie je dit jaar weer!”

CSI Salland, dat gratis te bezoeken is, is populair onder de ruiters. Er zijn rubrieken van 1.20m tot en met 1.45m niveau en er is een prijzenpot van 103.600 euro. Naast feestavonden is er een Sallandse Kindermiddag op zaterdag 7 oktober van 13.00 tot 15.30 uur. De zesde editie wordt op zondagmiddag 8 oktober afgesloten met de 1.45m Grote Prijs van CSI Salland sponsored by Roelofsen Horse Trucks.